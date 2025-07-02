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新台幣強升與大額還款 前5月國銀新南向放款餘額降

2025/7/2 21:17（7/2 22:43 更新）
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金管會統計顯示，截至5月底，國銀對新南向國家授信餘額為新台幣1兆7750億元，較去年底減少454億元。（中央社檔案照片）
金管會統計顯示，截至5月底，國銀對新南向國家授信餘額為新台幣1兆7750億元，較去年底減少454億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北2日電）金管會統計顯示，截至今年5月底，國銀對新南向國家授信餘額為新台幣1兆7750億元，較去年底減少454億元。金管會說明，主要是新台幣5月明顯升值，導致轉換後金額相對4月減少，以及授信戶大額還款所致。

金管會配合新南向整體政策，提供多重資金管道的整體金融支援，促進南向發展。金管會每年訂定成長目標，今年度國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為728億元。

金管會最新統計顯示，今年截至5月底，國銀對新南向國家授信餘額為1兆7750億元，較去年5月底年增308億元，若與去年底授信餘額1兆8204億元相比，則減少454億元。

金管會說明，詢問部分銀行表示，主因為今年5月新台幣升值顯著，導致轉換後金額相對4月減少，另有授信戶大額還款所致。

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觀察新南向國家授信增加區域，截至5月底，授信總餘額較去年底增加最多的國家為印度，增幅達267億元。金管會指出，受惠印度地區經濟相對活絡，企業授信需求因此增加。

細看個別銀行表現，今年前5月新南向放款最積極的5大銀行皆為民營銀行，北富銀授信總餘額增加110億元居冠，其次為中信銀增加88億元，第3名到第5名分別為國泰世華銀增加73億元，凱基銀增加50億元，台新銀增加46億元。（編輯：潘羿菁）1140702

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