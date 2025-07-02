財部：預算刪減致無法編足經費 影響雲端發票獎加碼

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（中央社記者張璦台北2日電）今年1至4月雲端發票500元獎開獎組數維持與去年底一致，財政部今天說明，獎金相關預算經立法院解凍後，5至12月合計將增開280萬組，且按照原本依法編列的預算，全年可加開650萬組，但受預算刪減影響，無法編足給獎經費。

近年來為鼓勵民眾將統一發票存入載具，財政部會在每一年度的下半年左右，視給獎經費兌領與餘裕情況，適度增開雲端發票專屬獎組數。

今年1至4月期每期統一發票，比照113年9至12月期的開獎獎別及組數，即雲端發票專屬獎新台幣500元獎維持每期245萬組。財政部昨天宣布，今年5至12月期每期雲端發票專屬獎500元獎組數，每期將增開70萬組，也就是由245萬組增加為315萬組，卻被外界質疑，發票獎金預算遭刪減還能增開組數。

財政部今天說明，去年在編列114年度歲出預算案時，依法按照114年度全國營業稅收入預算案數6258.24億元的3%，編列「統一發票給獎及推行」經費187.75億元，其中內含委辦費184.85億元、主要為統一發票獎金，後依立法院院會統刪委辦費10%的決議，減編18.5億元。

財政部指出，原編列委辦費184.85億元，較113年度預算數149.77億元增加35.08億元部分，規劃用於增開雲端發票專屬獎別組數，經估算，如果全數用來增開雲端發票專屬獎500元獎項，本估計全年度可增加650萬個中獎機會，經統刪委辦費18.5億元後，約僅能增開290萬組，較原編預算數減少360萬個中獎機會。

財政部進一步說明，114年度統一發票給獎經費除遭刪減10%外，另亦被凍結30%，在凍結30%的專案報告經立法院財政委員會審查完竣、准予動支後，綜合評估5至12月每期可先增開70萬組雲端發票500元獎，4期共增加280萬個中獎機會，較原規劃的650萬組減少370萬個中獎機會。

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針對先前預估統刪委辦費18.5億元後能增開290萬組，與目前增開的280萬組有微幅落差，官員指出，主要考量近來中獎發票兌領率有逐步提高的趨勢，因此每期預定先增開70萬組，後續將於經費額度內，視預算執行情形持續滾動調整組數，保障民眾權益。

財政部也提到，111年至113年營業人開立給消費者的統一發票張數由95億張增加至105億張，預估114年發票張數亦將增加，同時，114年度營業稅稅收預算數較113年度增加，原本可相應增加統一發票給獎經費，受預算刪減影響，無法編足統一發票給獎經費，可能使中獎率下降，影響民眾小確幸。（編輯：楊蘭軒）1140702