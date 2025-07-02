加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
彭博：富士康撤回中國員工 衝擊蘋果印度擴產計畫
首頁 / 產經
發票開獎
新聞專題
發票開獎1/273
首頁 / 產經

財部：預算刪減致無法編足經費 影響雲端發票獎加碼

2025/7/2 21:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北2日電）今年1至4月雲端發票500元獎開獎組數維持與去年底一致，財政部今天說明，獎金相關預算經立法院解凍後，5至12月合計將增開280萬組，且按照原本依法編列的預算，全年可加開650萬組，但受預算刪減影響，無法編足給獎經費。

近年來為鼓勵民眾將統一發票存入載具，財政部會在每一年度的下半年左右，視給獎經費兌領與餘裕情況，適度增開雲端發票專屬獎組數。

今年1至4月期每期統一發票，比照113年9至12月期的開獎獎別及組數，即雲端發票專屬獎新台幣500元獎維持每期245萬組。財政部昨天宣布，今年5至12月期每期雲端發票專屬獎500元獎組數，每期將增開70萬組，也就是由245萬組增加為315萬組，卻被外界質疑，發票獎金預算遭刪減還能增開組數。

財政部今天說明，去年在編列114年度歲出預算案時，依法按照114年度全國營業稅收入預算案數6258.24億元的3%，編列「統一發票給獎及推行」經費187.75億元，其中內含委辦費184.85億元、主要為統一發票獎金，後依立法院院會統刪委辦費10%的決議，減編18.5億元。

財政部指出，原編列委辦費184.85億元，較113年度預算數149.77億元增加35.08億元部分，規劃用於增開雲端發票專屬獎別組數，經估算，如果全數用來增開雲端發票專屬獎500元獎項，本估計全年度可增加650萬個中獎機會，經統刪委辦費18.5億元後，約僅能增開290萬組，較原編預算數減少360萬個中獎機會。

財政部進一步說明，114年度統一發票給獎經費除遭刪減10%外，另亦被凍結30%，在凍結30%的專案報告經立法院財政委員會審查完竣、准予動支後，綜合評估5至12月每期可先增開70萬組雲端發票500元獎，4期共增加280萬個中獎機會，較原規劃的650萬組減少370萬個中獎機會。

google news透過 Google News追蹤中央社

針對先前預估統刪委辦費18.5億元後能增開290萬組，與目前增開的280萬組有微幅落差，官員指出，主要考量近來中獎發票兌領率有逐步提高的趨勢，因此每期預定先增開70萬組，後續將於經費額度內，視預算執行情形持續滾動調整組數，保障民眾權益。

財政部也提到，111年至113年營業人開立給消費者的統一發票張數由95億張增加至105億張，預估114年發票張數亦將增加，同時，114年度營業稅稅收預算數較113年度增加，原本可相應增加統一發票給獎經費，受預算刪減影響，無法編足統一發票給獎經費，可能使中獎率下降，影響民眾小確幸。（編輯：楊蘭軒）1140702

#統一發票
#立法院
#財政部
#雲端發票
發票開獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
統一發票再增中獎機會 5至12月存載具500元獎每期315萬組
40
更多編輯台推薦新聞：