統一發票再增中獎機會 5至12月存載具500元獎每期315萬組
2025/7/1 11:02（7/1 11:28 更新）
（中央社記者張璦台北1日電）財政部賦稅署今天表示，今年5至12月期每期雲端發票專屬獎新台幣500元獎，將增開70萬組至315萬組，以鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，享有更多中獎小確幸。
財政部賦稅署說明，今年1至4月期每期統一發票開獎獎別及組數，比照113年9至12月期每期開獎獎別及組數規劃開出1000萬元特別獎1組、200萬元特獎1組、頭獎至六獎各3組及雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組、500元獎245萬組。
後續因今年度統一發票給獎經費凍結30%的專案報告經立法院財政委員會審查完竣，准予動支，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，規劃今年5至12月期每期統一發票開獎組數，雲端發票專屬獎500元獎組數每期將增開70萬組，由245萬組增加為315萬組，其餘獎別開獎組數維持不變。
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賦稅署指出，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6030組增加至326萬6030組，讓民眾享有更多中獎機會，也鼓勵民眾多多使用載具儲存發票。
財政部賦稅署提醒民眾，消費時索取雲端發票，並利用財政部電子發票整合服務平台或財政部統一發票兌獎APP，進行各式載具歸戶至手機條碼及設定領獎帳戶，除可避免中獎獎金漏接，亦可讓民眾從消費索取發票到發票儲存、捐贈及兌領獎全程無紙化，響應節能減碳，還可享有雲端發票專屬獎中獎機會。（編輯：林家嫻）1140701
影片來源：財政部財政資訊中心
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財部：5至10月期統一發票 雲端500元獎組數有望加碼