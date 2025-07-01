加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
城鎮韌性防空演習15日起分區舉行 將發送手機告警訊息
首頁 / 生活
發票開獎
新聞專題
發票開獎1/272
首頁 / 生活

統一發票再增中獎機會 5至12月存載具500元獎每期315萬組

2025/7/1 11:02（7/1 11:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，今年5至12月期每期雲端專屬獎500元，將增開70萬組至315萬組。（中央社檔案照片）
鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，今年5至12月期每期雲端專屬獎500元，將增開70萬組至315萬組。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北1日電）財政部賦稅署今天表示，今年5至12月期每期雲端發票專屬獎新台幣500元獎，將增開70萬組至315萬組，以鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，享有更多中獎小確幸。

財政部賦稅署說明，今年1至4月期每期統一發票開獎獎別及組數，比照113年9至12月期每期開獎獎別及組數規劃開出1000萬元特別獎1組、200萬元特獎1組、頭獎至六獎各3組及雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組、500元獎245萬組。

後續因今年度統一發票給獎經費凍結30%的專案報告經立法院財政委員會審查完竣，准予動支，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，規劃今年5至12月期每期統一發票開獎組數，雲端發票專屬獎500元獎組數每期將增開70萬組，由245萬組增加為315萬組，其餘獎別開獎組數維持不變。

google news透過 Google News追蹤中央社

賦稅署指出，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6030組增加至326萬6030組，讓民眾享有更多中獎機會，也鼓勵民眾多多使用載具儲存發票。

財政部賦稅署提醒民眾，消費時索取雲端發票，並利用財政部電子發票整合服務平台或財政部統一發票兌獎APP，進行各式載具歸戶至手機條碼及設定領獎帳戶，除可避免中獎獎金漏接，亦可讓民眾從消費索取發票到發票儲存、捐贈及兌領獎全程無紙化，響應節能減碳，還可享有雲端發票專屬獎中獎機會。（編輯：林家嫻）1140701

影片來源：財政部財政資訊中心
延伸閱讀
統一發票3-4月超商開出6張千萬獎 幸運門市消費商品一次看發票3-4月中獎清冊 付8元foodpanda平台費中千萬全家開出發票千萬大獎 幸運兒消費25元喜從天降
發票開獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
財部：5至10月期統一發票 雲端500元獎組數有望加碼
48
更多編輯台推薦新聞：