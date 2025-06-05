發票3-4月中獎清冊 付8元foodpanda平台費中千萬
2025/6/5 16:47（6/5 17:58 更新）
（中央社記者張璦台北5日電）財政部今天公布民國114年3、4月期統一發票中獎清冊，開出15張特別獎（新台幣1000萬元）及19張特獎（200萬元）。其中，有幸運民眾花8元買報紙、8元foodpanda平台費，就抱回千萬獎金。
財政部賦稅署今天公布最新統一發票中獎清冊，114年3、4月期統一發票開出15張特別獎（1000萬元）及19張特獎（200萬元）中獎發票，共34名幸運兒喜獲高額獎金。
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特別獎（1000萬元）中獎發票方面，合計7張中獎發票消費金額不到100元。
114年3、4月期統一發票中獎號碼，特別獎為64557267；特獎為64808075。（編輯：黃國倫）1140605
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