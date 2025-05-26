統一發票3-4月開獎 萊爾富花39元買運動飲料中千萬

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（中央社記者何秀玲台北26日電）114年3、4月期統一發票25日開獎，萊爾富開出特別獎1000萬元1組以及特獎200萬元1組，兩名幸運兒分別消費新台幣39元中1000萬元、以及消費45元中了200萬元。

萊爾富表示，萊爾富在高雄市大社區的「大社鑫龍店」開出1張特別獎1000萬元發票，以及萊爾富在桃園區「觀音大觀店」開出特獎200萬元中獎發票。消費者僅花39元購買1瓶容量900ml的運動飲料，就成為1000萬元大獎的幸運得主；另一名幸運兒僅消費45元購買柳橙汁，即中發票特獎200萬元。

114年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號昨天公布，特別獎號碼為64557267；200萬元特獎號碼為64808075。（編輯：楊凱翔）1140526