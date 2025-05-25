統一發票3-4月特別獎 全聯花8元買報紙中千萬
2025/5/25 14:59（5/25 15:13 更新）
（中央社記者潘姿羽台北25日電）114年3、4月期統一發票中獎號碼今天公布，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台中崇德八門市，超幸運中獎者僅消費新台幣8元購買自由時報，就獲得特別獎1000萬元。
全聯表示，特獎200萬開出門市為南投文昌，幸運中獎者消費22元購買飲料，獲得特獎200萬元。
114年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為64557267；200萬元特獎號碼為64808075。（編輯：林淑媛）1140525
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