手機報稅抽獎 財部：總獎額525萬元、最高5萬元現金

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（中央社記者張璦台北24日電）5月報稅季鳴槍，為鼓勵民眾用手機完成綜所稅結算申報，財政部今年推出全國抽獎活動，透過手機完成報稅者，即可獲得抽獎機會，頭獎為現金新台幣5萬元，總獎額達525萬元，預計於9月公開抽出1萬9586名幸運兒。

財政部今天舉辦「113年度所得稅結算申報記者座談會」，賦稅署長宋秀玲、財政資訊中心主任張文熙、北區國稅局長李怡慧等人出席。

因應美國對等關稅措施可能造成的衝擊，宋秀玲指出，今年報稅季時間延長1個月，期間為5月1日至6月30日，同時，她宣布財政部今年將舉辦「手機報稅趣 好禮歡樂送」全國性抽獎活動，總獎額達525萬元，除頭獎為現金5萬元1名，另包含電子禮券獎項。

宋秀玲表示，雖然過去報稅季抽獎活動是針對網路報稅者，但今年僅限手機報稅用戶，主因近年手機報稅系統持續優化，財政部希望進一步鼓勵民眾用手機完成綜合所得稅結算申報。

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宋秀玲指出，納稅義務人於113年度綜合所得稅結算申報期間，透過手機完成報稅者，即可獲得抽獎機會，活動預訂於今年9月以財政資訊中心設計的電腦程式，隨機公開抽出1萬9586名幸運兒。

北區國稅局也提醒，獎項為2000元以上者發放現金，以公文方式掛號郵寄中獎通知，中獎人需於期限內回復領獎資料；獎項為電子禮券者，使用111簡訊平台發送簡訊通知；同時，呼籲中獎人注意，111簡訊平台發送的簡訊不會提供連結。（編輯：黃國倫）1140424