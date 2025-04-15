因應關稅風暴 財部：報稅延至6月底、公股銀不收傘

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（中央社記者張璦台北15日電）因應國際經貿變局，財政部今天表示，規劃延長今年5月所得稅結算申報期間至6月底，同時，公股銀行將持續提供輸出保險等金融支援措施，助產業降低貿易風險，財政部也將持續推動所得稅協定洽簽，營造有利於台商全球布局的環境。

立法院經濟委員會明天將邀請國家發展委員會、經濟部及財政部就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行報告，並備質詢。

根據財政部今天提交的報告，財政部表示，因應美國對等關稅政策影響，財政部提供貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等金融支持措施，並簡化通關，以利降低行政成本；同時，為減輕企業及民眾申報繳納所得稅壓力，已規劃延長今年5月所得稅結算申報期間至6月底。

在協助廠商國際布局方面，財政部指出，以新南向政策為例，輸出入銀行提供「出口貸款與保證」、「海外投資融資」、「海外營建工程與保證」等專業授信及「輸出保險」業務，協助台灣廠商進軍新南向市場，113年度貸款核准金額新台幣342.70億元、保證核准金額40.35億元、輸出保險承保金額341.01億元，分別較112年度成長11.98%、5.49%、3.14%。

財政部表示，輸銀與新南向地區6國10家銀行建立「轉融資」合作關係，提供1.87億美元轉融資額度，並透過「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」，自104年開辦以來至114年3月底，承作新南向國家案件共347件，累計貸款及保證金額399.63億元。

財政部進一步指出，其他8家公股銀行推動新南向業務發展，截至114年3月底，於新南向國家共設置36家分行、21家支行、1家子行及20家辦事處，授信餘額計8655.89億元。

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財政部表示，因應美國對等關稅政策，公股銀行將持續提供相關金融支援措施，協助產業應對變局，降低貿易風險。

此外，財政部也在報告中提到，將持續推動洽簽所得稅協定，營造有利於台商全球布局的合理賦稅環境。（編輯：林興盟）1140415