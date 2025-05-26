統一發票3-4月7-11開出3張特別獎 50元買飲料中千萬

（中央社記者何秀玲台北26日電）114年3、4月期統一發票25日開獎，7-11開出3張千萬特別獎、4張200萬特獎、6張雲端發票專屬獎100萬元，共有13名幸運兒，其中一人只花新台幣50元就中1000萬元，還有一人只花36元就中200萬元。

統一超商統計，有3名消費者獲得千萬元大獎，一人在新竹市東區竹博門市花110元購買純喫茶無糖綠茶、純喫茶香橙綠茶；一人在高雄市鳳山區的大洋門市花50元購買飲品；一人在台北市中正區的統聯門市花180元購買民生用品、CITY CAFE。

另外有4人獲得200萬元特獎，其中一人在台北市南港區凱松門市花139元購買鮮食、零食；一人在彰化縣溪湖鎮二溪門市花36元購買飲品；一人在新北市板橋區的維禮門市花39元購買飲品；一人在桃園市中壢區的大享門市花75元購買CITY TEA。

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6名雲端發票專屬獎100萬得主，其中一人在新北市淡水區的鑫鑫門市花45元購買飲品；一人在彰化縣彰化市的彰陽門市花108元購買鮮食、購物袋；一人在台北市中山區的國學門市花110元買飲品、鮮食；一人在新竹縣新埔鎮埔嵩門市花39元買統一晨光GOLD高纖生土司；一人在桃園市龍潭區的禾臣門市花107元買飲品、零食、購物袋；一人在台南市仁德區的德發門市花147元買統一陽光無加糖高纖豆漿、鮮食。

114年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號25日公布，特別獎號碼為64557267；200萬元特獎號碼為64808075。（編輯：楊蘭軒）1140526

（統一超商提供）