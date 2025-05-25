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統一發票114年3-4月千萬獎號碼：64557267
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統一發票114年3-4月千萬獎號碼：64557267

2025/5/25 12:34（5/25 12:43 更新）
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114年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號為64557267。（中央社製圖）
114年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號為64557267。（中央社製圖）
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（中央社網站25日電）114年3、4月期統一發票千萬元特別獎獎號今天公布，特別獎號碼為64557267；200萬元特獎號碼為64808075。

今年1、2月統一發票中獎號碼，下午1時30分在三立iNEWS頻道直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）64557267；特獎（200萬元）64808075；頭獎（20萬元）3組分別為04322277、07903676、98883497。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。1140525

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