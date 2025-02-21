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媒合手續費發票中千萬獎 國稅局查無營業事證允領獎

2025/2/21 13:54
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（中央社記者張璦台北21日電）民進黨立委李坤城今天指出，有學生應徵籃球家教，獲得某家教網所開的媒合手續費60元發票，該發票中了統一發票新台幣千萬大獎，但學生原被認定為營業人而無兌獎，經國稅局了解，認為沒有具體事證可證明當事人是營業人，最終得以順利領獎。

統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，不得領獎；同時，根據稅法規定，個人透過網路銷售貨物或勞務，若已達營業稅起徵點（113年貨物為達8萬元；勞務達4萬元；114年貨物為達10萬元；勞務達5萬元），應向國稅局辦理稅籍登記。

李坤城今天在臉書（Facebook）貼文指出，接獲民眾陳情表示中了統一發票特別獎1000萬元，卻被國稅局認定可能有「營業人」的身分而無法領取。

李坤城表示，陳情當事人是在學學生，偶爾會在課餘後在某些家教平台或臉書社團應徵「籃球家教」，去年10月底由某家教網所開的媒合手續費60元發票，竟中了統一發票特別獎1000萬元，當事人興高采烈地帶著發票前往兌換獎金，但銀行事後告知當事人，國稅局認為發票有問題暫時無法兌獎。

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李坤城說，經向國稅局了解後，發現國稅局原本認為當事人的家教行為屬於「應登記而未登記之營業人」，並進而被認定發票不得兌獎。

李坤城指出，國稅局在釐清事證及確認本案當事人身分之後，認為並沒有具體事證可以證明該當事人是「加值型及非加值型營業稅法」規定的營業人，意即當事人可以順利領取統一發票特別獎千萬獎金。（編輯：潘羿菁）1140121

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