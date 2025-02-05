統一發票11-12月中獎清冊 最低花35元買飲品中千萬
2025/2/5 17:09（2/5 17:28 更新）
（中央社記者張璦台北5日電）財政部今天公布民國113年11、12月期統一發票中獎清冊，開出18張特別獎（新台幣1000萬元）及15張特獎（200萬元）。其中，有民眾花35元在萊爾富買飲品，就幸運抱走千萬大獎。
財政部賦稅署今天下午公布最新統一發票中獎清冊，113年11、12月期統一發票共開出18張特別獎（1000萬元）及15張特獎（200萬元）中獎發票，總計33名幸運得主捧回高額獎金。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
特別獎（1000萬元）中獎發票方面，合計6張中獎發票消費金額不到100元。
113年11、12月期統一發票，千萬元特別獎號碼為13965913；200萬元特獎號碼為29892710。（編輯：翟思嘉）1140205
延伸閱讀萊爾富花35元買飲品 抱走統一發票千萬特別獎全家開出發票千萬大獎 幸運兒消費100元喜從天降統一發票11-12月開獎 全聯花69元買便當中千萬統一發票113年11-12月千萬獎號碼：13965913統一發票千萬獎6張未領 新竹市爭鮮食客快現身
- 統一發票11-12月中獎清冊 最低花35元買飲品中千萬2025/02/05 17:09
- 2025/02/05 10:31
- 2025/02/03 12:53
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
統一發票11-12月千萬獎開出18張 中獎清冊下午公布