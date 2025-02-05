統一發票11-12月中獎清冊 最低花35元買飲品中千萬

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（中央社記者張璦台北5日電）財政部今天公布民國113年11、12月期統一發票中獎清冊，開出18張特別獎（新台幣1000萬元）及15張特獎（200萬元）。其中，有民眾花35元在萊爾富買飲品，就幸運抱走千萬大獎。

財政部賦稅署今天下午公布最新統一發票中獎清冊，113年11、12月期統一發票共開出18張特別獎（1000萬元）及15張特獎（200萬元）中獎發票，總計33名幸運得主捧回高額獎金。

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特別獎（1000萬元）中獎發票方面，合計6張中獎發票消費金額不到100元。

113年11、12月期統一發票，千萬元特別獎號碼為13965913；200萬元特獎號碼為29892710。（編輯：翟思嘉）1140205

113年11-12月統一發票1000萬元特別獎中獎清冊。（財政部提供）

113年11-12月統一發票200萬元特獎中獎清冊。（財政部提供）