全家開出發票千萬大獎 幸運兒消費100元喜從天降

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（中央社記者曾智怡台北3日電）去年11、12月統一發票中獎號碼日前開獎，加上無實體載具發票，全家便利商店共有10名消費者中獎，其中，特別獎1000萬元共開出2組，1名幸運兒僅消費100元便喜從天降。

全家本期特別獎1000萬元共開出2組，其中1組獎落離島的全家澎湖尚洪店，幸運兒花費130元購買2杯Let’s Café慢煮焦糖拿鐵即中獎；另1組千萬大獎則於全家彰化新再安店開出，消費者僅花費100元就幸運成為千萬得主。

特獎200萬元則分別獎落全家中和新后店與后里新中興店，2名幸運得主皆僅花費百元內，就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有5名消費者幸運獲得，開出店舖為全家林口新高中店、壽豐東華店、官田雄壯店、湖口新工業店、高雄漁港店，最低僅花費40元購買奇異筆就幸運中獎，其餘購買品項則多為鮮食及飲料等商品。

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另外，為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家開出1組，位於湖口向漾店，幸運得主使用環保杯購買4杯Let’s Café經典美式，花費百元左右就幸運抱走百萬元。

去年11、12月統一發票中獎號碼，特別獎（新台幣1000萬元）13965913；特獎（200萬元）29892710 ；頭獎（20萬元）3組分別為26649927、59565539 、11460822。（編輯：楊蘭軒）1140203