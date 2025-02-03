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萊爾富花35元買飲品 抱走統一發票千萬特別獎

2025/2/3 12:53（2/3 13:13 更新）
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萊爾富招牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北3日電）去年11、12月統一發票中獎號碼日前出爐，萊爾富今天公布本期各開出1組千萬特別獎和200萬特獎，其中一位幸運兒僅消費35元購買1罐飲品，便將1000萬元大獎抱回家。

去年11、12月統一發票中獎號碼日前揭曉，特別獎（新台幣1000萬元）13965913 ；特獎（200萬元）29892710 ；頭獎（20萬元）3組分別為26649927、59565539 、11460822。

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萊爾富本期開出1組特別獎和1組特獎，業者表示，本期千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富桃園市楊梅區的楊梅高嶺店，幸運兒僅消費35元購買1罐飲品，就中1000萬元。

萊爾富同時也開出1組特獎，幸運得主於萊爾富桃園市桃園區的桃園慈光店購買1張「114蛇年發財卡」，僅花費100元便幸運中獎。（編輯：楊凱翔）1140203

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