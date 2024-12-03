統一發票9-10月中獎清冊 繳千元通話費抱回千萬

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（中央社記者張璦台北3日電）財政部今天公布今年9、10月期統一發票中獎清冊，開出21張特別獎（新台幣1000萬元）及14張特獎（200萬元）。其中，有民眾花5元foodpanda平台費，幸運抱回千萬大獎，另有人以中華電信通話費1103元發票，成千萬富翁。

財政部賦稅署今天表示，9、10月期統一發票中獎號碼已開出，特別獎中獎號碼為28630525，特獎中獎號碼為90028580。

排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領的特別獎及特獎的中獎發票，分別為21張及14張。

攤開中獎清冊，本期21張特別獎（1000萬元）中，有10張消費金額不到100元，消費金額最低者，是foodpanda開出的5元平台費。另有幸運兒因遊戲平台Steam開出的29元交易服務費發票，抱走千萬元獎金。

千萬元大獎發票中，消費金額最高者，為中華電信開出的通話費1103元發票。

113年9-10月統一發票特別獎中獎清冊。（財政部提供）

113年9-10月統一發票特別獎中獎清冊。（財政部提供）

14張特獎（200萬元）發票中，金額最低的，是由一卡通票證公司開出的電支提領手續費30元發票。金額最高者，則是葡眾企業股份有限公司開出的食品等6124元發票。

賦稅署提醒，9、10月期中獎統一發票領獎期間為113年12月6日至114年3月5日；中獎人使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

財政部財政資訊中心指出，經統計，本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主，共計有114名，獎金合計超過2億8580萬元；114名中獎得主，有80名使用載具儲存雲端發票。（編輯：楊蘭軒）1131203

113年9-10月統一發票特別獎中獎清冊。（財政部提供）