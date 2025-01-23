加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案首度開庭 北院傳彭振聲邵琇珮李文宗
首頁 / 生活
發票開獎
新聞專題
發票開獎1/242
首頁 / 生活

統一發票千萬獎6張未領 新竹市爭鮮食客快現身

2025/1/23 10:34（1/23 10:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
發票示意圖。（中央社檔案照片）
發票示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北23日電）財政部表示，民國113年9、10月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有6張、3張未領；未領的千萬大獎發票，包含北市萬華區萊爾富、新北板橋全家便利商店，以及新竹市北區爭鮮等所開出的發票。

民國113年11、12月期統一發票將於25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的9、10月特別獎及特獎中獎發票，目前各有6張、3張未領，兌領期限至114年3月5日止。

據財政部統計，截至目前，9、10月期未領的特別獎（1000萬元）發票共6張，包含台北市萬華區梧州街萊爾富開出的食品100元發票；花蓮縣花蓮市和平路愛買a.mart開出的479元發票；新北市板橋區雙十路全家便利商店開出的173元發票。

google news透過 Google News追蹤中央社

未領特別獎發票還包含新竹市北區大雅路上的大魯閣湳雅廣場「MAGiC TOUCH 点爭鮮」，開出的餐費822元發票；新北市鶯歌區鶯桃路上的美廉社，開出的飲品54元發票；高雄市鳳山區文龍東路「𡘙師傅」開出的105元發票。

未領特獎（200萬元）發票有3張，包含北視有線電視開出的數位精選收視費387元發票；台灣電力公司雲林區營業處開出的5043元發票；台南市柳營區中山西路上的全聯福利中心，開出的食品33元發票。（編輯：楊凱翔）1140123

延伸閱讀
財政部：委辦費遭刪減 影響民眾雲端發票中獎機會王鴻薇：發票獎金是法定支出 財政部公然造謠統一發票113年9-10月千萬獎號碼：28630525統一發票9-10月中獎清冊 foodpanda花5元中千萬
發票開獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
統一發票整合服務平台維護 兌獎12/20晚間6時起暫停分階段恢復
17
更多編輯台推薦新聞：