統一發票千萬獎6張未領 新竹市爭鮮食客快現身

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（中央社記者張璦台北23日電）財政部表示，民國113年9、10月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有6張、3張未領；未領的千萬大獎發票，包含北市萬華區萊爾富、新北板橋全家便利商店，以及新竹市北區爭鮮等所開出的發票。

民國113年11、12月期統一發票將於25日開獎，財政部提醒，仍在兌領期限內的9、10月特別獎及特獎中獎發票，目前各有6張、3張未領，兌領期限至114年3月5日止。

據財政部統計，截至目前，9、10月期未領的特別獎（1000萬元）發票共6張，包含台北市萬華區梧州街萊爾富開出的食品100元發票；花蓮縣花蓮市和平路愛買a.mart開出的479元發票；新北市板橋區雙十路全家便利商店開出的173元發票。

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未領特別獎發票還包含新竹市北區大雅路上的大魯閣湳雅廣場「MAGiC TOUCH 点爭鮮」，開出的餐費822元發票；新北市鶯歌區鶯桃路上的美廉社，開出的飲品54元發票；高雄市鳳山區文龍東路「𡘙師傅」開出的105元發票。

未領特獎（200萬元）發票有3張，包含北視有線電視開出的數位精選收視費387元發票；台灣電力公司雲林區營業處開出的5043元發票；台南市柳營區中山西路上的全聯福利中心，開出的食品33元發票。（編輯：楊凱翔）1140123