王鴻薇：發票獎金是法定支出 財政部公然造謠

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（中央社記者王承中台北19日電）財政部稱在野黨刪減統一發票中獎獎金。國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，財政部公然提供假消息欺騙民眾，造謠中傷在野黨，統一發票獎金是依加值型及非加值型營業稅法明文規定的支出，請問要怎麼刪減，財政部連自己主管得稅法都搞不懂嗎。

立法院正在審查114年度中央政府總預算，財政部18日在臉書發文指出，發票中獎獎金也遭在野黨立委提案刪減。在野黨團「統一發票給獎經費」刪減新台幣18.5億元，包含發票中獎獎金，恐剝奪民眾小確幸，也嚴重影響兌獎便利性。敬請立法院以民眾權益優先，支持政府預算。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇今天在立法院召開記者會表示，昨天財政部的小編在財政部官方的臉書粉絲團發梗圖，稱在野黨團刪掉統一發票中獎獎金，造成民眾恐慌。但這又是假消息，財政部在其官方臉書粉絲團公然提供假消息。

王鴻薇指出，統一發票的獎金跟推廣，在財政部114年度的稅出科目一共有187.7億元，其中將近180億元是獎金，其他則是推廣及行政費用。

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王鴻薇表示，統一發票獎金的來源是加值型及非加值型營業稅法中有相關規定，營業稅收入的總額中提出3%作為統一發票的獎金。這是法律明文規定的支出，請問要怎麼刪減，這不是造謠，什麼才是造謠，現在竟然財政部連自己主管的稅法都搞不懂嗎。

王鴻薇指出，最近看到各部會的小編接二連三在官方粉絲團發梗圖，其實全部都是由行政院中央廚房所製作，部分國民黨立委也會在部會發文後詢問該部會首長，結果很多部會首長都搞不清楚小編到底發了什麼東西，卻讓這樣的假訊息充斥在各部會的官方粉絲團，欺騙民眾，造謠中傷在野黨，現在台灣根本就是進民進黨小編治國的時代。（編輯：蘇志宗）1140119