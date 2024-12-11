統一發票兌獎12/20晚間6時起暫停 24小時內陸續恢復

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（中央社記者張璦台北11日電）財政部今天表示，電子發票整合服務平台為執行服務升級維護作業，將於12月20日晚間6時至22日上午10時暫停服務。期間營業人POS機可照常開立電子發票，不影響民眾消費索取，但各領獎據點兌領統一發票中獎獎金服務將暫停。

財政部進一步指出，為降低影響衝擊，將採取分階段恢復服務，以各實體領獎據點兌領統一發票中獎獎金而言，將在21日上午10時恢復服務；財政部統一發票兌獎APP雲端發票服務，包含透過此APP線上領獎等，將於21日晚間6時恢復。

財政部今天表示，為因應加值型及非加值型營業稅法部分條文及子法規於114年1月1日修正施行，財政部電子發票整合服務平台配合調整資料庫，增修電子發票存證時限相關功能，將於今年12月20日晚間6時至22日上午10時暫停各項服務。

財政部指出，作業期間將暫停各分眾使用平台服務。對消費者來說，停止服務項目主要有3大項。首先，雲端發票查詢、歸戶、捐贈發票與手機條碼申請等服務；第2，超商多媒體服務機，比如ibon、FamiPort等雲端發票服務；第3，各領獎據點兌領統一發票中獎獎金。

財政部強調，平台執行服務升級維護作業期間，不影響民眾消費時以手機條碼及其他載具索取雲端發票。

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對營業人而言，停止服務項目包含4大類。第1，電子發票傳輸軟體（Turnkey）上傳電子發票；第2，電子發票整合服務平台開立、接收電子發票等所有服務；第3，會員載具平台與電子發票整合服務平台的連線服務；第4，API介接發票相關服務。

財政部表示，平台暫停服務期間無法受理各項申請作業，營業人需評估收銀機系統（POS）今年11至12月電子發票字軌號碼數量，若有不足，務必於12月19日前向所在地國稅局申請，並於12月20日下午4時前，在平台完成發票字軌號碼取號。（編輯：楊蘭軒）1131211