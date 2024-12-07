網路盜領中獎發票獎金逾4萬元 嘉檢起訴5人

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）36歲卓姓男子被控在網路搜尋下載他人中獎發票圖檔，從中盜領數十筆獎金超過新台幣4萬元，並以他人帳戶兌獎規避查緝，嘉檢偵結，依共同詐欺取財罪嫌起訴卓姓男子等5人。

根據台灣嘉義地方檢察署起訴書，卓姓男子利用方姓男子提供的郵局帳號綁定統一發票兌獎APP領取獎金帳戶，自民國110年8月到10月間，在社群網站臉書（Facebook）搜尋下載多筆他人中獎發票圖檔後，開啟發票兌獎APP，掃描電子發票上二維條碼（QR Code）兌獎，盜領3700元。

嘉檢表示，後續方姓男子依卓姓男子指示，除盜領帳戶中部分獎金匯到卓姓男子弟弟帳戶，還以遊戲橘子點數、遊戲幣方式支付卓姓男子，製造金流斷點。

嘉檢說，卓姓男子後續於同年10月初以同樣手法，利用林姓男子提供的銀行帳戶盜領2萬多元；111年2月間以洪姓女子提供帳戶，盜領6000多元；111年3月到4月間，以蔡姓男子提供帳戶盜領約1萬元。

嘉檢表示，多名被害人發現中獎發票獎金被兌領報警，或向財政部南區國稅局告發，全案由法務部調查局嘉義縣調查站偵辦並函送法辦。

由於註冊財政部統一發票兌獎APP手機門號曾是卓姓男子使用，卓姓男子遭循線查獲並坦承犯行，盜領獎金都與提供帳戶民眾平分或四六分。（編輯：李明宗）1131207