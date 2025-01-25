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統一發票11-12月開獎 全聯花69元買便當中千萬

2025/1/25 16:51（1/25 17:16 更新）
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全聯招牌示意圖，非中獎門市。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北25日電）113年11、12月期統一發票中獎號碼今天出爐，統一超商開出2張千萬元特別獎發票，全聯福利中心也開出1張特別獎，其中，全聯的消費者花69元購買便當就中獎。

統一超商統計，共有2名消費者獲得千萬特別獎、1名獲得200萬元特獎、7名獲得雲端發票專屬獎100萬元。其中，2名獲得特別獎消費者，1人在桃園蘆竹區的順舜門市花169元購買杯湯、鮮食、生活用品；1人在高雄左營區的夏義門市花147元購買星級饗宴鮮食、咖啡。

獲得特獎的消費者是在台中市北區的立夫門市花76元購買雞胸肉、茶葉蛋、飲料。

7名雲端發票專屬獎得主，1人在新竹市東區的復全門市花236元購買零食；1人在南投縣南投巿康壽門市花35元購買飲品；1人在苗栗縣竹南鎮的廣沅門市花145元購買生活用品、飲品；1人在花蓮縣花蓮市的思瑀門市花256元購買零食。

1人在新北市板橋區的園林門市花488元購買飲品；1人在台中市太平區的精美門市花117元購買統一麵包; 1人在台南市永康區的瓏埔門市花40元購買飲品。

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全聯福利中心共開出2張大獎發票，1張特別獎開在嘉義朴子四維門市，中獎者消費新台幣69元購買便當。1張特獎開在台中向上門市，中獎者使用全支付消費77元購買米酒。

去年11、12月統一發票中獎號碼，下午12時30分在三立iNEWS頻道直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）13965913 ；特獎（200萬元）29892710 ；頭獎（20萬元）3組分別為26649927、59565539 、11460822。（編輯：黃國倫）1140125

#統一發票
113年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號為13965913。（中央社製圖）
113年11、12月期統一發票千萬元特別獎獎號為13965913。（中央社製圖）
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統一發票113年11-12月千萬獎號碼：13965913
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