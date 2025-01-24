過年連假國道高乘載、塞車時段一次掌握 11替代路線避車潮
（中央社網站）過年連假期間，國道交通將出現返鄉、出遊車潮，高速公路局祭出高乘載、開放路肩、匝道儀控等疏導措施。中央社整理相關資訊，教你避開塞車路段，節省行車時間：
高乘載管制時間與路段
高乘載管制期間，貼有「高速公路高乘載管制通行證」、駕駛或乘客持有孕婦證明、身心障礙證明，或是含駕駛達3人以上之小型車才能進入國道。
國道1號
1月31日至2月1日（初三至初四），每天下午1時至傍晚6時，下營系統至頭份各交流道北向入口。
國道3號
1月31日至2月1日（初三至初四），每天下午1時至傍晚6時，官田系統至竹南各交流道北向入口。
國道5號
1月30日至2月2日（初二至初五），每天下午1時至傍晚6時，蘇澳至頭城各交流道北向入口。
易塞車時段、路段
高公局表示，今年春節連假有9天，1月25日至27日預期中長途返鄉車流較分散，1月29日至2月2日（初一至初五）為春節假期尖峰日。
國道1號、國道3號
1月29日至31日，上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形。
1月31日至2月2日，下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形。其中1月31日至2月1日，北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。
國道5號
1月29日至31日，上午5時起南向車流即逐漸湧現，持續至下午。
1月30日至2月2日，上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨。
匝道封閉
國道1號平鎮、埔鹽系統南向入口及國道5號石碇、坪林南向入口，1月29至31日上午5時至中午12時封閉。
國道1號仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口，1月31日至2月2日上午10時至下午6時封閉。
國道1號埔鹽系統、國道3號西濱北向入口，1月31日至2月2日上午12時至隔日0時封閉。
收費措施
1月25日至2月2日採單一費率，1月29日至2月2日每日凌晨0至5時暫停收費。
國道3號新竹系統至燕巢系統1月29日至2月2日採單一費率再8折收費。
替代路段
為避開壅塞車潮，高公局建議用路人善用長途4條、短途7條替代道路，搭配1968App查詢路況及預測旅行駛間，選擇合適的路線。
高公局自24日起至2月2日，每天上午8時、10時及下午4時於高公局臉書粉絲專頁「高速小飛力」提供國道路況直播。替代道路詳細資訊可至高公局網頁查看（道路圖點這裡）
（編輯：林傑立）1140124
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