機場公司：25、26日出境尖峰 建議旅客提前規劃

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（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）台股今天農曆龍年封關，許多民眾都已準備過農曆年，桃園國際機場公司今天表示，春節連假出境人潮尖峰預計落在25日及26日，呼籲旅客及早規劃交通並提前3小時抵達機場。

桃園國際機場今年春節疏運期間從1月24日至2月3日，共計11日，機場公司下午表示，農曆春節假期於1月25日展開，根據航班運量預報系統顯示，桃機從1月20日起進入旅運高峰期。

機場公司指出，根據航班運量預報系統顯示，春節疏運期間出境尖峰日落在1月25日與26日，入境尖峰日會出現在2月1日與2日，其中上班日前一天的2月2日最高，預估近15萬人次，根據22日的統計，整體春節期間每日平均運量約為14.5萬人。

其中，出境尖峰時段為每天上午7時至9時、下午2時至3時及晚間11時至12時，入境尖峰時段為每天早上5時、下午1時至5時及晚間8時至10時。

機場公司說，為順利紓解人潮，春節疏運期間每天早上5時起，航警局所屬的行李安檢線與移民署所屬自動查驗通關系統（e-Gate），都會滿開提供服務。建議旅客在航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，並善用網路辦理報到、預先確認安檢注意事項以加快速度。

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機場公司呼籲民眾，春節疏運善用大眾運輸工具，配合疏運作業，機捷從1月24日到2月2日共10天，A1台北車站到桃園機場直達車提早於5時與5時30分加班發車，從A1站出發後中間不停靠，直達第一與第二航廈，車程約35分鐘，而在A1站的市區預辦登機服務，也同步提早於4時30分開始。

至於國道客運巴士部分，機場公司說，大有巴士往板橋、新店，統聯客運往返宜蘭，國光客運往返台中都有增加車班及調整，排班計程車也會投入疏運服務，機場公司將滾動檢討協調聯外交通服務單位彈性調整機動增班。自行駕車旅客及接機親友，可先下載桃園機場官方APP或透過官網，即時掌握交通及停車場車位動態。（編輯：張銘坤）1140122