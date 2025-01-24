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過年天氣一覽 入冬首波寒流小年夜報到 初一回暖初四再轉冷

2025/1/24 10:59（1/24 12:06 更新）
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圖為台北市信義區街頭民眾拉起外套帽子擋風防寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）9天春節假期明天開始。氣象署今天舉行記者會預報，假期冷暖變化大，26日晚間到27日小年夜遇入冬以來首波寒流，天氣溼冷，高山可能降雪，29日初一白天至31日初三回暖有陽光。

交通部中央氣象署預報中心科長劉宇其說，26日晚上到27日小年夜，來自蒙古的冷高壓將移到台灣上空，各地氣溫驟降，將會遇到入冬以來首波寒流，北部和東半部更顯溼冷，除夕到初一清晨降雨趨緩轉乾冷，中部以北及宜蘭、花蓮易有攝氏10度以下低溫，北部下探8度，局部地區可能更低。

劉宇其指出，初一白天起至初三，氣溫逐漸回升，是春節期間天氣相對較溫暖的時候，但日夜溫大，初四以後會再次降溫。

根據氣象署預報，明天及26日受東北季風影響，北部及宜花天氣偏涼，北部、東半部及中南部山區有短暫雨，基隆、宜蘭及雙北山區可能有大雨，26日晚上到27日小年夜，各地天氣明顯轉冷，尤其北部、東半部天氣陰霾有短暫雨，更顯溼冷；中南部山區也有降雨，高山地區還可能出現結冰或降雪。

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氣象署預測，28日除夕轉乾冷，各地天氣晴朗，可見陽光，只有花東地區偶有零星降雨，但氣溫仍偏低，尤其夜間感受仍寒冷，29日初一白天起寒流減弱，氣溫逐漸回升，但早晚依舊寒冷，29日至31日初三，各地大多是多雲到晴，僅東半部有零星降雨，2月1日初四和2日初五，有鋒面和另一波冷空氣影響，北部和東半部地區降雨再提高，氣溫也會漸下降。

氣象署提醒，冷空氣減弱或回暖時，西半部及離島地區能見度會下降，可能影響航班。（編輯：管中維）1140124

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影片來源：CWA氣象署
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