春節疏運 國道客運享6折、台中台北加開自強號

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（中央社記者曾以寧台北24日電）迎接春節連假，交通部長陳世凱今天表示，今起至收假搭全台90條國道客運，可享最低6折優惠；防搶搭高鐵自由座人潮，加開台鐵新烏日站到台北間自強號，跨運具聯防疏運。

春節9天連假將至，陳世凱在主持人黃暐瀚邀請下，接受POP Radio台北流行廣播電台POP撞新聞專訪，說明春節疏運措施，盼透過公路聯防、運具聯防，讓大家更舒服快速到達目的地。

往年春節疏運期間，國道客運多優惠約85折，陳世凱指出，今年春節客運優惠期間，不僅因應連假，時間較往年增加，從今天起到2月2日都有優惠，且搭乘全台90條國道客運路線，最高更可享6折優惠。

陳世凱以自身經驗分享，前幾天因忙到深夜11時多，又因行程需要回位在台中的家，因此搭客運，不僅只要新台幣200元左右，搭起來很舒服，而且只花了1小時50分鐘；搭高鐵要花上700元，還要加上約30分鐘往返市區路程。因此呼籲民眾，趁著過年不用趕通勤，可以搭客運好好沿路看看台灣。

台中高鐵站在2年前中秋連假期間，發生要排隊2小時才能搭到自由座的人潮爆量狀況。陳世凱說，為疏運高鐵台中到台北之間大量人潮，啟動跨運具聯防疏運，否則今年年假天氣寒冷，民眾要在寒風中排隊，真的很辛苦。

陳世凱說明，台中高鐵站其實旁邊就是台鐵新烏日站，樓下也有客運可以搭，因此將把人潮量分為紅、黃、綠燈，出現人潮時，除現場宣傳可改搭不同車種，一旦到達紅燈等級，將啟動台鐵、國道客運接駁，請台鐵從新烏日站加開列車直達台北的自強號列車，2小時內就可到達台北。

公路運輸部分，高速公路局預估國道尖峰出現在大年初一至初五，其中初三、初四竹苗北向路段可能塞至隔日凌晨。陳世凱提醒，民眾出門上路前，可透過1968手機APP，提前得知路況。

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陳世凱指出，現在1968不只可查國道壅塞狀況，及高乘載管制資訊，還有AI預測大致所需交通時間，更同步彙整省道路況，台鐵、高鐵等軌道運輸狀況，也會透過推播通知。

若遇國道壅塞，陳世凱建議，可改開省道，除了避開塞車，省道其實也通過許多繁華的鄉鎮，可以趁連假期間，多四處走走看看台灣不同地方。（編輯：管中維）1140124