加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普下令 甘迺迪兄弟、金恩博士遇刺檔案全解密
首頁 / 生活
春節天氣交通
新聞專題
春節天氣交通2/175
首頁 / 生活

小年夜至初一寒流籠罩北台灣低溫探8度 初四大陸冷氣團再報到

2025/1/24 08:25（1/24 09:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農曆春節腳步近，2025台北年貨大街商圈彩色燈籠高掛，節慶氣氛濃厚。（中央社檔案照片）
農曆春節腳步近，2025台北年貨大街商圈彩色燈籠高掛，節慶氣氛濃厚。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北24日電）春節9天連假明天啟動。交通部中央氣象署預報，27日小年夜到29日大年初一清晨，寒流籠罩台灣，北台灣低溫下探攝氏8度，初一白天寒流減弱，2月1日年初四又有大陸冷氣團報到。

氣象署表示，今天起至26日東北季風增強，北部、東北部天氣較涼，且水氣多易有雨。

氣象署預測，26日晚上寒流南下，27日小年夜至29日年初一清晨，寒流影響，各地天氣非常寒冷，北部及東北部低溫下探8度，年初一白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍偏冷，日夜溫差大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

氣象署說，小年夜仍有些水氣影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；除夕及初一天氣轉乾冷，全台有陽光；30日年初二，各地天氣晴朗，白天高溫都可達20度以上，但輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，日夜溫差大；31日年初三仍是好天氣，早晚天氣較涼。

氣象署預報，2月1日年初四鋒面通過，天氣轉不穩定，又有一波大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨；2月2日年初五大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，北部及東半部地區有局部短暫雨；不過，後期冷空氣、鋒面影響時間及程度仍有不確定性。（編輯：管中維）1140124

#天氣
#春節
#寒流
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
延伸閱讀
流感疫情10年最高 疾管署春節加開特別門診1230次春節當心病毒大熔爐 嬰幼兒染RSV氣喘風險恐提高國道尖峰初一至初五 估初三初四竹苗北向塞至凌晨年菜復熱要達70度 掌握3原則防食物中毒春節垃圾初幾收？六都清運表、舊衣與大型垃圾回收一次看
春節天氣交通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
過年計畫出國且申換護照者 務必於1/24前領照
87
更多編輯台推薦新聞：