年菜復熱要達70度 掌握3原則防食物中毒

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）春節難免大魚大肉吃不完，專家提醒，食物復熱記得「溫度要達攝氏70度以上」、「避免多次復熱」、「適量準備」；冬天諾羅病毒好發，小心「一人中獎，全家共享」，應勤洗手。

農曆新年闔家團圓，親友相聚美味佳餚一定要，衛生福利部食品藥物管理署今天在例行記者會中，提醒民眾注意食品重複加熱過程風險，務必遵守「5要2不」原則，以預防食物中毒，此外，為了維持低溫，冰箱不要冰到滿，建議6至8分滿。

「5要2不」包括要洗手、要新鮮、要生熟分開、要澈底加熱、要注意保存溫度；不飲用山泉水、不採食不明動植物。

容易生長細菌的危險溫度帶落在攝氏7到60度之間。馬偕紀念醫院營養醫學中心技術主任蔡一賢簡報指出，菜餚若長時間處於此區間，容易孳生細菌及毒素，大幅增加食品中毒風險。

因此，蔡一賢解釋，復熱第1大重點為溫度要達到70度以上，才能殺滅大部分的微生物，然而這不代表多次復熱沒問題，復熱等於是讓食物不斷在加熱、降溫、冷藏過程中循環，原本該有的營養素跟著流失。

蔡一賢表示，若真的需要多次重複加熱，比方說一大鍋雞湯吃不完，後續想要搭配其他食材使用，可以先把雞骨頭等容易卡到的部位清除後，將剩下的湯分成幾包，每次只拿1包出來使用，這和第3個重點「適量準備」有關，酌量準備每一餐，有助減少食材浪費，降低中毒風險。

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食藥署代理署長林金富補充，不見得家家戶戶都有溫度計可使用，民眾可能會疑惑如何判斷是否達70度，其實就是煮水煮到冒煙的程度，除非是雞湯等表層還有一層浮油的食品，通常至少要煮到冒煙。另外，也要注意「諾羅一人中獎，全家共享」。

冬天是諾羅病毒好發季節，食藥署食品組副組長蕭惠文說，去年食物中毒通報第1名就是諾羅病毒，主要透過食物和人類群聚等途徑傳播，潛伏期約24至48小時，症狀包含噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒、肌肉酸痛、疲倦等，且不管哪個年齡層都容易感染，一定要用肥皂確實洗手，因諾羅病毒無法使用酒精或乾洗手清除，如果本身是食品從業人員，感染後症狀消除達48小時才能復工。（編輯：管中維）1140122