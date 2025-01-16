加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃仁勳：Blackwell將採CoWoS-L先進封裝 台灣總部據點還在選擇中
首頁 / 生活

流感疫情10年最高 疾管署春節加開特別門診1230次

2025/1/16 16:09（1/16 16:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（中央社檔案照片）
示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北16日電）近期類流感就診人次創近10年新高，預估流感疫情高峰落在農曆春節前後，疾管署今天宣布，初一至初三加開傳染病特別門診1230診；目全國公費流感疫苗剩餘40萬餘劑，想打要快。

衛生福利部疾病管制署最新統計，國內1月5日至11日類流感門急診就診約13萬9000餘人次，為近10個流感季同期最高，佔急診就診病例達12.7%，疫情呈上升趨勢。疾管署發言人曾淑慧說，預測流感疫情高峰將落在農曆春節前後，屆時單週就診恐上看15萬人次。

疾管署今天發布新聞稿，宣布初一至初三全國規劃開設傳染病特別門診1230診，協助急診分流。開診資料已公布於疾管署全球資訊網「春節防疫專區」項下「各縣市春節傳染病特別門診查詢」及各衛生局網站供民眾查詢。

曾淑慧接受媒體電訪說明，去年共155家醫院、開設1139診次，今年增加到157家醫院、1230診次，比去年增加約8%，春節期間有就醫需求者，請多加利用傳染病特別門診，另也提民眾如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請落實戴口罩及生病在家休息等措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

疾管署指出，今年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國滿6個月以上、尚未接種的民眾接種，直至用罄止，至1月15日已接種約39萬人，為去年同期4.2倍。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）JN.1疫苗自去年10月至今年1月15日累計接種約188萬人次，為去年同期1.9倍。

疾管署呼籲，全國公費流感疫苗剩餘40萬餘劑，COVID-19的JN.1疫苗亦有Moderna及Novavax兩種不同製程疫苗；因疫苗接種後約需2週後才會產生抗體，尚未接種流感或COVID-19疫苗的民眾，尤其長者、幼兒、慢性病患等高風險對象，應儘速接種疫苗以獲得足夠保護力。（編輯：陳清芳）1140116

（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）
（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）
（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）
（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）
延伸閱讀
公費流感疫苗開放全民接種 114年元旦起施打至用罄類流感就診近10年新高 10多歲男未打疫苗二度急診、併發呼吸衰竭亡羅一鈞：麻疹未擴散社區 提醒打流感、COVID-19疫苗年節流感傳染風險增 北市開18場免費疫苗快打站
曾淑慧
青少年性病增 疾管署：性觀念較開放與疫後等影響青少年淋病案例增 醫：長期不治療恐造成不孕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：