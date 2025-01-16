流感疫情10年最高 疾管署春節加開特別門診1230次

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）近期類流感就診人次創近10年新高，預估流感疫情高峰落在農曆春節前後，疾管署今天宣布，初一至初三加開傳染病特別門診1230診；目全國公費流感疫苗剩餘40萬餘劑，想打要快。

衛生福利部疾病管制署最新統計，國內1月5日至11日類流感門急診就診約13萬9000餘人次，為近10個流感季同期最高，佔急診就診病例達12.7%，疫情呈上升趨勢。疾管署發言人曾淑慧說，預測流感疫情高峰將落在農曆春節前後，屆時單週就診恐上看15萬人次。

疾管署今天發布新聞稿，宣布初一至初三全國規劃開設傳染病特別門診1230診，協助急診分流。開診資料已公布於疾管署全球資訊網「春節防疫專區」項下「各縣市春節傳染病特別門診查詢」及各衛生局網站供民眾查詢。

曾淑慧接受媒體電訪說明，去年共155家醫院、開設1139診次，今年增加到157家醫院、1230診次，比去年增加約8%，春節期間有就醫需求者，請多加利用傳染病特別門診，另也提民眾如出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請落實戴口罩及生病在家休息等措施。

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疾管署指出，今年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國滿6個月以上、尚未接種的民眾接種，直至用罄止，至1月15日已接種約39萬人，為去年同期4.2倍。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）JN.1疫苗自去年10月至今年1月15日累計接種約188萬人次，為去年同期1.9倍。

疾管署呼籲，全國公費流感疫苗剩餘40萬餘劑，COVID-19的JN.1疫苗亦有Moderna及Novavax兩種不同製程疫苗；因疫苗接種後約需2週後才會產生抗體，尚未接種流感或COVID-19疫苗的民眾，尤其長者、幼兒、慢性病患等高風險對象，應儘速接種疫苗以獲得足夠保護力。（編輯：陳清芳）1140116

（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）