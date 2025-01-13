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羅一鈞：麻疹未擴散社區 提醒打流感、COVID-19疫苗

2025/1/13 21:07
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（中央社記者曾以寧台北13日電）不少人擔心麻疹疫情，疾管署副署長羅一鈞今天表示，麻疹並未擴散到社區，且因疫苗覆蓋率高，無須擔心大流行；但流感疫情上升，提醒民眾接種公費流感與COVID-19最新疫苗。

麻疹中部醫院群聚引發討論，羅一鈞今天透過影片表示，國內雖有麻疹群聚疫情，但沒有向社區擴散，目前確診個案也都在匡列範圍中，因此一般民眾不需擔心麻疹疫情。

羅一鈞指出，各國統計發現，只要麻疹相關疫苗接種率在95%以上，就都不會發生大流行，而國內兒童麻疹疫苗接種率高達97%以上，因此國內並不會發生大規模麻疹流行疫情。

成人部分，羅一鈞說明，20歲以上到1981年以後出生的民眾，約20多歲到40多歲年齡層，少數民眾有可能在小時候接種麻疹疫苗後，發生保護力稍微衰退的情況，但他要強調「這僅是少數」，因此不是所有民眾都需要在這個時候去搶打麻疹疫苗。

另一方面，羅一鈞提醒，目前國內流感疫情還在上升，且自1月1日起開放6個月以上民眾施打公費流感疫苗，目前還剩50萬劑左右；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新JN.1疫苗也持續供應中，呼籲民眾盡快接種。

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建議自費接種麻疹疫苗對象，羅一鈞說明，有2類對象可以考慮，包括1981年以後出生、15年內未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗的醫護人員，再來是計畫前往柬埔寨、越南、印度等疫區的民眾。

羅一鈞指出，在有群體保護力的情況下，國內要發生麻疹流行機會「相當相當的低」，目前疫情也沒有向外擴散，民眾可以不用擔心麻疹疫情。（編輯：張雅淨）1140113

羅一鈞
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