2025台北新北春節垃圾初幾收？六都清運表、舊衣與大型垃圾回收一次看

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（中央社網站）春節連假前，你家開始大掃除了嗎？舊衣服和大型垃圾還記得怎麼回收嗎？小年夜和除夕夜年菜廚餘想丟乾淨圖清爽，垃圾車會來收嗎？停收到哪天恢復清運？中央社整理2025年春節六都垃圾清運時間表及相關資訊，陪你除舊布新過好年。

垃圾車加班、停收與恢復清運日程

台北市

正常清運：1月27日（小年夜）、1月28日（除夕）

暫停清運：1月29日至31日（初一、初二、初三）

加班清運：2月1日（初四）

恢復清運：2月3日（週一）

各行政區設有垃圾限時收受點，詳細資訊可至北市環保局網頁查詢。

大型廢棄物最晚須於1月26日下午4時30分前預約，以利隔日收運，否則要等到2月3日初六開工日才能預約。各區清潔隊電話預約時間為週一至週六上午6時至下午4時30分，錯過時段也可撥打1999預約。

新北市

正常清運：1月27日（小年夜）、1月28日（除夕）上午至傍晚6時止

暫停清運：1月29日至31日（初一、初二、初三）

恢復清運：2月1日（初四）

停收期間設置70處定點收運垃圾，詳細資訊可至新北市環保局網頁查詢。

大型廢棄物最晚須於1月19日前向清潔隊預約登記，1月20日至28日將僅受理預約過年後之清運。

桃園市（除復興區外）

正常清運：1月27日（小年夜）、1月28日（除夕）上午9時起至收完為止，夜間停收

暫停清運：2月10日至12日（初一、初二、初三）

加班清運：2月1日（初四）上午9時起至收完為止，夜間停收

恢復清運：2月3日（週一）

桃園市復興區

正常清運：1月27日（小年夜）、1月28日（除夕）清運前3段區段，夜間停收

暫停清運：1月29日至30日（初一、初二）、2月1日至2日（初四、初五）

加班清運：1月31日（初三）上午8時起全區清運一趟，夜間停收

恢復清運：2月3日（週一）

全市詳細資訊可至桃園市環保局網頁查詢。

全市大型廢棄物須於1月23日下午5時前向各區清潔隊申請。

台中市

年前加班清運：1月26日，沿街清運

正常清運：1月27日（小年夜）正常收運、1月28日（除夕）取消夜間沿線及定點收運，僅供日間沿街清運

暫停清運：1月29日（初一）

加班清運：1月30日至31日（初二、初三）定時定點收運

恢復清運：2月1日（初四）

定時定點清運時間地點等詳細資訊可至台中市環保局網頁查詢。

大型廢棄物1月27日前增加巨大廢棄家具及水肥清運服務。巨大家具清運各區清潔隊登記至1月25日、清運至1月27日，2月1日（初四）恢復清運。

台南市

正常清運：1月28日（除夕）提早4小時清運，回收週二、六路線

暫停清運：1月29日至31日（初一、初二、初三）

加班清運：2月1日（初四）上午8點清運一趟，回收週一、四路線；夜間正常清運，回收週二、六路線

恢復清運：2月3日（週一）

新營、鹽水、白河、柳營、後壁、東山、麻豆、下營、六甲、官田、大內、佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門、新化、善化、新市、安定、山上、玉井、楠西、南化、左鎮、仁德、歸仁、關廟、龍崎、永康等各區年前、小年夜與除夕清運時間詳見環境部網頁。

大型廢棄物各區預約截止日不同，建議儘早預約。詳細資訊可至台南市環保局網頁查詢。

高雄市

暫停清運：1月29日至31日（初一、初二、初三）

恢復清運：2月3日（週一）

小港、旗津、前鎮、苓雅、三民、鹽埕、鼓山、旗山、美濃、大寮、大樹、燕巢、彌陀、杉林、內門、桃源、那瑪夏等各區年前、小年夜與除夕清運時間詳見環境部網頁。

大型廢棄物各區預約截止日不同，建議儘早預約。詳細資訊可至高雄市環保局網頁查詢。

哪些東西是大型廢棄物？

體積龐大的家具例如彈簧床墊、床組、手推車、腳踏車、電風扇、沙發、桌椅、櫥櫃、行李箱3個（含）以上等。其他如抽油煙機、瓦斯爐、大型飲水機、電視機、電冰箱、洗衣機、冷氣機等家電用品，樹枝及個人自行修繕之非石材類廢棄物也是大型廢棄物。

哪些舊衣可以回收？

外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝等，只要經過清潔整理都可以回收。

破損或老舊衣物不具回收價值，請勿丟入回收箱。其他紡織品如棉被、枕頭、床單、床罩、帽子、內衣褲、鞋襪、窗簾、桌（浴、毛）巾、圍裙、地毯、踏墊、毛線、皮帶、腰帶、皮包、手套、坐墊、絨毛玩具、布偶、布袋、布條等屬於一般廢棄物，都不能回收。

舊衣要去哪裡回收？

除了清潔隊資源回收車、地方政府設立的舊衣回收箱以及民間的二手衣回收站點，部分服飾業者門市也有回收服務。

我家附近有舊衣回收站點嗎？

進入環境部資源循環署的不用品藏寶地圖網站，點選「舊衣類」，就可以找到全台超過7000個舊衣回收站點資訊。（編輯：鄭懿君）1140114