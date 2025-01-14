美國加強AI晶片出口管制 將先進技術留在境內與盟邦

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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國政府今天表示，將進一步限制人工智慧（AI）晶片和技術出口，藉此將先進運算能力留在美國及盟邦，同時找出更多方式擋下中國取得管道。

路透社報導，新規將限制可出口到大多數國家的AI晶片數量，並允許美方最親密盟邦無限制地使用美國AI技術；但同時間，仍維持針對中國、俄羅斯、伊朗和北韓的出口禁令。

儘管目前還不清楚總統當選人川普的新政府將如何執行新規，但在涉及中國競爭威脅的議題上，拜登和川普這前後兩任政府的觀點相差無幾。新規預定在發布後120天生效，讓川普政府有時間介入。

最新限制將應用在先進圖形處理器（GPU）上。這些處理器用於為訓練AI模型所需的數據中心提供動力，且大多是由總部位於加州的輝達（NVIDIA）所製作；而超微公司（AMD）同樣銷售AI晶片。

諸如微軟（Microsoft）、谷歌（Google）和亞馬遜（Amazon）等主要雲端服務供應商，將能夠尋求全球授權來建立數據中心。

一旦獲得批准，雲端供應商將不再需要AI晶片的出口許可，進而允許他們在任何一個因美國實施配額而無法進口足夠晶片的國家設立數據中心。

若要取得批准，經授權的各大企業必須遵守嚴格的條件和限制，包括安全條件、報告要求以及尊重人權的計畫或紀錄。

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法新社報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，新規讓「我們的戰略競爭對手難以透過走私和遠端存取途徑來規避出口管制」。

他還說，新規也將創造動力，「鼓勵我們世界各地的朋友和夥伴，以值得信賴的供應商來開發先進AI」。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140114