美國加強AI晶片出口管制 輝達營收面臨威脅

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（中央社紐約13日綜合外電報導）分析師和投資人今天表示，由於美國實施最新的人工智慧（AI）晶片出口限制，輝達（Nvidia）面臨重大的收入威脅。

路透社報導，這項拜登政府迄今數一數二嚴厲的法規，限制人工智慧晶片對大多數國家出口，除了美國一些親近盟友。

美國試圖堵住監管漏洞，並阻止北京取得可增強其軍事能力的先進晶片，他們也將繼續禁止對包括中國在內的一些國家出口。

AI晶片需求的激增使輝達躋身全球最有價值公司行列，市值超過3兆美元，但新限制可能會讓輝達在實現投資人預期的強勁營收成長方面變得更加複雜。

投資研究公司D.A. Davidson分析師路里亞（Gil Luria）表示：「這些規則將極大地限制（輝達）的市場，因為目前其晶片一半銷往一旦規則實施後將被禁止進入的國家。」

公司文件顯示，輝達約56%營收來自美國以外的客戶，其中中國約占銷售額的17%。

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輝達負責政府事務的副總裁芬克爾（Ned Finkle）表示，出口限制「可能破壞全球創新和經濟成長」，並將「削弱美國的領導地位」。

芬克爾認為，美國在AI領域的領先地位受到影響，因為這項規定「將對美國尖端半導體、電腦、系統甚至軟體的全球設計和行銷方式施加官僚控制」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1140114