大掃除也能慵懶處理 省時省力的化學清潔祕笈報你知【書摘】

（中央社網站）廚房抽油煙機頑固的油污好難清、馬桶該怎麼樣刷才能讓廁所沒異味？農曆春節即將到來，不得不做的大掃除是個令人頭痛的難題，如果你對清掃沒有動力，光想就懶惰症發作，不妨試著用化學原理來清潔。

怎樣才能不費時、不費工的掃除？韓國高麗大學化學系教授李光烈有一套「化學」方法。自詡為懶人之王的他以「人人都應該成為懶惰的化學家！」為人生格言，他認為人類的壽命有限、時間已經很短暫了，為什麼要花費時間對抗油膩膩的碗盤、居家害蟲和任何費力的家務事呢？他想跟大家推廣「化學式生活」，縮短打掃、洗碗的時間。

李光烈活用專業知識，出版《寫給懶人的神奇化學書》，為忙得不可開交的現代人提供省時省力的掃除祕笈，一窺日常生活中的化學趣味，過上越懶越乾淨的化學式生活法。中央社取得授權與你分享部分內容。

一想到廚房抽油煙機的油垢就頭痛嗎？

每次煮飯時，不免會看到瓦斯爐上方的油網，「嗯……該找一天來打掃了。但油膩膩的油垢該怎麼清除呢？」應該有不少人有過這種念頭吧。

就讓鑽研化學超過35年的我，為大家提出化學式解決對策吧。「你被催眠了！懶人們，到網路商城搜尋蘇打粉並且下單吧。 」

蘇打是粉狀的，化學分子式是Na2CO3，也稱碳酸鈉。蘇打極易溶於水，並且會形成強鹼性溶液。而俗稱燒鹼的氫氧化鈉（NaOH）或是氫氧化鉀（KOH）等強鹼，如果遇到油脂行化學反應會製造出肥皂。

同樣的原理，蘇打雖然不是氫氧化鈉那樣的強鹼，但若遇到油脂，也能慢慢形成肥皂。只要利用這個現象，就能將濾網上的油垢清除掉。方法如下：

●首先，請戴上橡膠手套和護目鏡（不戴也可以，但務必非常小心）。

●將約1/4杯的水裝入塑膠碗。

●再將約1/2～1杯的蘇打粉加入水中並混合。

●會變成蘇打粉糊對吧？現在請將粉糊塗在濾網上，並用塑膠刷刷濾網間的縫隙。

●之後靜置於水槽或浴缸裡5～30分鐘左右（可依油垢的嚴重程度決定浸泡時間）。

●邊用水沖邊用刷子刷洗，就洗乾淨了。

或是也可以這麼做：

●將濾網平放在水槽或浴缸底部，加熱水至蓋過濾網的高度。

●將大約1～2杯的蘇打粉加入水中，攪動濾網使蘇打粉與水混合。

●稍微刷一刷。靜置5～30分鐘左右之後，用刷子刷一刷並且用水沖洗乾淨。

TIP：懶人化學家的生活小知識

●蘇打和脂肪酸是依下面的反應形成肥皂。不須全部的油分都變成肥皂，只要能除掉碗盤上的一部分，整個去油程序會容易許多。



Na2CO3＋2RCOOH → 2RCOONa＋CO2＋H2O



此處的RCOOH是有機酸的分子式、RCOONa是肥皂的分子式。



●還有另一點要注意。如果濾網是不鏽鋼製，就可以照這個方法清潔；如果是鋁或銅製的，則要塗完蘇打粉糊後馬上刷洗。若不這麼做，鋁和銅金屬可能會嚴重腐蝕。

特別油膩的鍋子、烤箱全都可以用同樣的方式清潔。只要在蘇打粉中稍微加入一些水，使其變成像牙膏般的黏稠狀態，再塗在沾有油垢的鍋子、烤箱、微波爐內等表面。依據油垢的狀態等個5～30分鐘後擦掉，再用濕抹布擦拭幾次，就能達到想要的結果了。



這裡的重點有兩個：1.利用蘇打粉將部分油垢變為肥皂然後清除。2.為了讓蘇打粉和油脂作用，需要靜置一段時間。如果在網路上爬文，會看到有人說不知道蘇打粉到底有什麼效果的評論，那是因為他們沒有用對方法。必須靜置足夠的時間，讓蘇打粉能和油脂起化學反應才行。

懶人們今天也不是靠體力，而是利用化學反應成功完成打掃了。區區油垢一點都不可怕。

超愛乾淨的人必知的馬桶清潔法

我發現，光是維持浴室乾淨，就能大幅提升生活格調。我們去高級飯店能感到大大滿足的要素，無非是寬廣整潔的床和又大又乾淨的浴室和浴缸，不是嗎？既能享受又不用動手打掃，超爽的。

所以，我們應該試著讓家裡的浴廁保持乾淨。如果能有如飯店再打折的水準，不就很好了嗎。然而，要讓浴室沒有味道，重點不在馬桶的水箱，而是要保持下圖中箭頭所指地方的水質清潔。

（如何出版提供）

馬桶有一點點汙漬都忍受不了的人，請試試這樣做：

●上完廁所後先沖一次水。將1～2匙的檸檬酸輕輕撒在虛線部分，並用刷子或菜瓜布稍微清潔。

●再次沖水。

●將0.5匙過碳酸鈉輕輕的撒在虛線部分，並在箭頭的地方也撒入0.5～1匙的過碳酸鈉。放置直到下次需要使用廁所。

訪客突然說1小時後要來家裡，但浴室很髒怎麼辦？只要運用高級化學知識就可以了。如果因為客人說要來而使用漂白水清潔的話，就像是在跟人宣傳「我平常過得很邋遢」，所以漂白水絕對母湯！步驟1、2請照前面說的做，新的步驟請看下面：

於箭頭地方加入1匙過碳酸鈉，過碳酸鈉會沉澱至下方。從水的上方輕輕撒1匙檸檬酸，撒一些到馬桶壁上也行。這樣一來，兩種化學物質會在水中反應並冒出二氧化碳氣泡。別害怕，只是二氧化碳而已。這時，被用在漂白、殺菌的過氧化氫也會一起生成，這個成分能同時殺死細菌。

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TIP：懶人化學家的生活小知識

●鹼性的過碳酸鈉遇到酸性的檸檬酸會發生中和反應，而且會進行得很快。然而這兩種化合物相遇時，不只會產生水和鹽類，還會生成二氧化碳和過氧化氫，所以可利用所產生的過氧化氫殺菌。



3Na2CO3．H2O2＋2C3H5(COOH)3 → 3CO2＋3H2O＋3H2O2＋2C3H5(COONa)3



●最重要的事我還沒說呢。如果廁所乾淨、沒味道，那麼門開著也沒問題。如此一來，廁所就不再是充滿濕氣的場所，細菌和黴菌也就難以生存了。請試著打造門開著也無妨的廁所吧。如此即可大幅減少大掃除的必要性和次數喔。（書摘由如何出版授權；編輯：楊婕）1140109