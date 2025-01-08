春節垃圾收運 台中不打烊、新北設70處定點

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（中央社記者張雄風台北8日電）環境部今天指出，各縣市春節大多在除夕至初四會暫停垃圾清運，除台中維持垃圾收運不打烊、新北設70處垃圾定點收運，各縣市清運時間可上網查詢；提醒民眾勿包紅包給清潔隊員。

環境部今天舉辦「除舊大掃除 布新迎新春」記者會，環境部環境管理署長顏旭明表示，原則上垃圾停止收送運自28日（除夕）當天下午開始，2月1日（初四）起陸起恢復正常收運；其中台中市春節期間垃圾收運不打烊、新北市則是設置70處垃圾定點收運；相關資訊，可上環管署或各地方政府網站查詢。

顏旭明提醒，各類高壓容器（例如瓦斯罐、防曬噴霧罐、髮膠噴霧罐、殺蟲劑、噴漆等以壓力填充容器等）在確認用完後，應單獨打包、加註警示、交付無壓縮斗的資源回收車，社區大樓內也請住戶要單獨打包、處理；雖然去年沒有發生因高壓容器清運而爆炸的情況，但還是持續提醒。

他並呼籲全民一起動手清掃居家及周邊環境，加強居家堆置雜物及積水容器的清除與整理，維持居家整潔及防範病媒蚊孳生；另外，若有大型家具，需要先去電清潔隊預約清運。

顏旭明說，往年都有熱心民眾包紅包給清潔隊員，各縣市都有類似的情況，但清潔隊員都會拒收，就算民眾硬塞、拿回去也都會交給政風系統；因此特別提醒民眾只要明確表達「感謝您，辛苦了」，慰勞清潔隊員即可。

他補充，政府在今年過年前也有致贈春節禮品，去年、今年都是贈3公斤白米。

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顏旭明進一步說明，過去曾發放過衣服、鞋子，當時全國清潔隊員發放一整套裝備經費約新台幣3億元，是做為全國性示範，請地方政府參考；由於過去地方常贈棉質衣物，但對隊員而言工作上並不方便，因此當時中央才會提供機能衣，輕便也能防潑水。

他表示，今年則有清潔隊員照護服務，除身體健康檢查外，也包含心理諮商，後續請縣市政府、鄉鎮能持續。（編輯：戴光育）1140108