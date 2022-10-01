庫存就是損失、不用的東西直接丟 斷捨離會計學【書摘】

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日本會計師山田真哉的《叫賣竹竿的小販為什麼不會倒》，用會計學解析為何庫存就是損失，不用的東西直接丟。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社網站）住家巷子裡經常會傳來「修～理紗窗紗門、換玻璃」的廣播叫賣，你可曾好奇這種不知道什麼時候會出現、總是咻一下就飄過的叫賣方式，真的有生意嗎？日本人也有類似的疑惑，沿街叫賣竹竿的小貨車為什麼不會倒？冷門地段的天價法國餐廳為什麼能存活？看似都市傳說的謎題，會計學都能解答。

曾在大型會計師事務所任職，後來獨立開業，還成為超人氣YouTuber的日本會計師山田真哉的經典會計入門書《叫賣竹竿的小販為什麼不會倒》，從日常生活角度解讀一般人望而卻步的會計學知識，長銷不墜。斷捨離其實也是會計實踐？看看他怎麼分析。

發霉的雙排扣西裝

有一天，我剛回到家，就看到老婆橫眉豎眼站在客廳。

「你看！衣服發霉了！」

我正訝異發生什麼大事，原來是我長年掛在衣櫃的雙排扣西裝出了狀況。

這套衣服好久以前買了之後，只穿過幾次而已，心想以後可能還有機會穿，就捨不得丟。而且才穿過幾次，也沒送洗，便一直擺著。儘管有點過時，因為是花不少錢買的，該丟的時候捨不得丟，便成了我家衣櫃的呆帳。

現在既然發霉了，也只好丟棄，不過還是覺得有點捨不得。沒錯！我就是標準的「窮酸佬」。

相反的，老婆是斷捨離達人，早在西裝發霉之前，她就叨唸著：「這種衣服丟了吧！反正已經穿不著了。」不過，我回一句：「這也要丟，那也要丟！」硬是拒絕。

老婆處理書和雜誌素來快刀斬亂麻，化妝品也是不用就立即丟棄，完全不會想：「哪天用得上，就先擺著吧。」另一方面，我本人則是屬於連報紙、買便當附的紙巾都要留的那種類型，和老婆正好是死對頭。

但是， 以會計的觀念而言，不用的東西立即丟棄，是既合理又有效率的「正確方法」。

雙排扣西裝，就會計而言，是所謂的滯銷庫存。而對企業來說，別說是滯銷庫存，就連庫存也要越少越好。

為何有庫存即有損失？

為什麼做生意都希望庫存越少越好？

舉例來說，食品擺放時間長了，失去新鮮度便無法再銷售，也就是有所謂的保存期限。而食品以外的商品，退流行、損壞的危險性也是與時俱增，甚至可能因為某些閃失而弄丟或被偷。

這些損失，會計上稱為存貨盤損。

其次，還有人事費。管理庫存需要人手吧？而且也必須花時間確認庫存是否堪用。場地費也少不了。倘若租用倉庫，就有倉庫租金。縱使擺放在店裡，也會占據其他商品陳設的空間。

如果能盡早出清即將淪為庫存的商品，便可以省下成為庫存之後必須支出的人事費和場地費。把這些錢存起來或拿去投資，或許可以增加收入。

「如果當初能運用省下來的錢⋯⋯」這雖然只是一種假設的前提，但會計上卻直接視為「喪失應得利益」，稱為機會損失。

如上所述，有庫存即會產生各種損失，這些損失統稱為「庫存成本」。一般認為，做生意應盡量減少這種成本。當然，完全沒有庫存，也會錯失賺錢良機，因為搶手商品都已經賣完，沒有存貨了。

要言之， 庫存多了不行，少了也麻煩，抓準數量相當重要。

豐田的「看板方式」厲害在哪？

近來，許多公司都利用資訊技術來調整庫存量。

例如，日本最大休閒服飾品牌 UNIQLO，每賣掉一件商品，會立即透過網路傳送資訊至工廠，再製造一件新商品，採用這種方法，維持一定的少量庫存。此外，在店面陳列上也下了功夫，讓商品的數量看起來比實際要多，盡可能以少量庫存撐住門面。

我想許多人都知道，豐田汽車採取「看板方式」的生產管理方式，堪稱豐田汽車業績大躍進的核心利器。所謂的「看板方式」，就是在製造汽車的過程中，下游生產線會利用「看板」，對上游生產線下「請給零件」「請給材料」等指示，像是玩傳話遊戲一樣。

或許有人會認為，只是這樣有什麼好厲害的？其實， 傳話的同時，也是在傳達「只在必要時刻，生產必要數量的必要商品」的指示。因此，基本上各生產線都不會出現庫存。

汽車從開始製造到完成、出貨，會歷經許多流程，各生產線一旦出現庫存，就需要場地和管理費，所以，這個方法可以說具有劃時代的創新意義。

庫存最大的麻煩，在於貨品賣不出去，沒有收入時，還是得支付先前進貨的貨款。沒有現金收入，卻有現金支出，這是很明顯的損失。換句話說，只要有庫存，就會帶來損失。滯銷的庫存有多少，錢的損失就有多少。

有些公司倒閉的原因是「出現大量庫存」。東西沒賣完，當然表示營收減少，但這和倒閉的原因沒有直接關係。和倒閉有直接關係的，只是因為到了支付貨款的日期，付不出錢，這稱為「資金短缺」。

說「資金短缺」是比較好聽一點，它和赤字或黑字無關，只是單純付不出錢而已。不論大企業或中小企業，一旦資金短缺，通常只有倒閉一途。

為何整年都在特賣？

絕大多數的商業，都在努力在減少庫存。例如百貨公司一年到頭都有服飾大拍賣，並不是為了藉由降價招徠更多顧客，而是希望把當季的商品賣完。

至於拍賣的商品為何以服飾居多？原因是服飾的流行變化很明顯，退流行的危險性非常高。家電則不太舉行拍賣，因為流行變化很慢。此外，服飾蒙受蟲害的可能性也極高，總而言之，庫存成本居高不下。

店面搬遷或改裝所做的清倉大拍賣，基本上和服飾大拍賣的考量如出一轍。將商品打包、運到新店面，即所謂的搬運費相當可觀，當然要在搬遷之前盡可能把商品賣掉。

其他減少庫存的代表例：

●福袋

●店長推薦．主廚推薦

●改裝開幕大優惠（常用來促銷清倉大拍賣的存貨）

減少庫存的終極戰略—訂單生產

做生意通常會考量庫存成本，有所謂的供應鍊管理，這是從工廠到批發業，乃至零售業，通力合作解決庫存的理念。

例如，進行商品的單品管理，透過網路，將銷售狀況立即傳送給工廠，工廠只生產現在賣得掉的商品，無須生產滯銷品，因此不會增加多餘的庫存。

減少庫存的終極型態，就是訂單生產。有訂單，意味著這數量的貨品確實賣得掉。接到訂單後再著手製造，完全不會產生庫存。

會計版「斷捨離」

這種觀念並不限於商業，也能應用在一般家庭。

家裡如果有用不到的東西，就會產生「庫存成本」。

以我那件發霉的雙排扣西裝為例，將沒機會再穿的雙排扣西裝當成庫存保存，結果導致衣櫃發霉，可能連經常穿的衣服都會報銷。事實上，參加喪禮用的西裝就掛在那件雙排扣西裝旁邊，它也染上霉菌，這種衣服是絕對必要的，因此還增加了新購的成本。

一些類似「可能還會用到」的東西，往往都是沒有用的，它們既占空間（場地費），又必須花力氣整理或丟棄（人事費）。房屋裝修或搬家時，東西太多也很傷腦筋。

因此，「減少庫存以避免損失」的概念，也應該在家裡實行。不管是書、雜誌、衣服或一些日常備用品，如果不考量庫存成本，東西就會一直堆積再堆積，等到要處理時，已經為時晚矣。

不少人家裡冰箱一打開，會發現裡面塞滿了幾個月前買來只用過一次的美乃滋、湊整數買比較划算的洋蔥。這些東西擺著不吃，最後腐爛，可能連其他食物也跟著遭殃，還會增加電費。

家裡用不著的東西，最好還是立即丟棄。要馬上養成這個習慣或許不容易，不過，訂下一些時限，例如「一個星期沒用到就可以丟掉」「一個月沒翻閱便可以丟掉」之類的，應該就能毅然捨棄了。

只在必要時刻購買必要數量的必要商品

一旦養成「庫存即罪惡」的觀念，買東西的行為也會發生改變。

例如，想買的東西有「1個100元」和「5個400元」之分，單價算起來是100元和80元，似乎買5個比較划算。但是，最後往往只用到2個，留下3個變成庫存，反倒划不來。因為不但多花了200元，還要花力氣處理用不到的東西，簡直浪費。

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許多倒閉的企業，肇因於大量進貨，其模式不外乎：進貨賣不完，導致庫存堆積如山，貨款又付不出來。在籌不出錢的情況下，只能賤價拋售，形成大赤字。

因此，我們應該經常提醒自己，有時候，即使貴一些， 選擇單價高的反而划算。如同豐田汽車的「看板方式」，只在必要時刻，購買必要數量的必要商品，最後可能是最划算的。（書摘由先覺出版授權，經中央社節錄。編輯：林傑立）