帳面虧損時總是先賣賺錢的股票？都怪心理偏誤【書摘】

（中央社網站）股市指數高高低低，投資人的心跟著上上下下。為什麼會賺錢的股票總是賣得太早？為什麼帳面出現虧損時，投資人常會賣掉有獲利的股票，而不是賠錢的那一檔？為什麼明知現有的投資組合獲利不好，卻不願改變？這一切都與心理偏誤有關。

事關金錢，人很難完全保持理性，尤其遇到股市崩盤或空頭市場，自己遭受損失時，更是如此。在這種情況下，人們經常陷入各種破壞績效的行為偏誤，做出可怕的投資決策。

專研股市恐慌指數的波動率專家史考特．納遜斯（Scott Nations）是納遜斯指數公司董事長，創業前他在芝加哥交易所擔任交易員十餘年，目睹股市投資人種種行為偏誤，研究後從行為心理學找到答案。他在新書《焦慮的投資人》點出15個常見投資心魔，提醒投資人不要因為焦慮而做出不智的決策。中央社取得授權與您分享部分內容。

賣掉賺錢股票不是落袋為安 而是處分效應

處分效應是指投資人往往會賣出投資組合中賺錢的股票，並保留表現讓人失望或虧損的股票。這種效應是身為人類的一種本能，我們渴望體驗到實現投資利益的樂趣，同時拖延實現投資虧損的遺憾。

一項實驗使用一台功能性磁振造影掃描器繪製受試者交易股票時的大腦活動，當受試者因為獲利賣出股票時，他們的紋狀體活動會感受到最強的愉悅感；紋狀體是大腦基底的一團神經元，會受到從社會環境接收到的獎勵所啟動。如果受試者的股票價格上漲，但他們選擇不賣股，就不會出現愉悅感飆升。這有助於解釋為什麼另外一項研究發現，散戶在股價上漲時賣出股票的可能性，是股價下跌時賣出股票的2.8倍。

另一方面，實現虧損的後悔痛苦比實現獲利的愉悅還大。痛苦和快樂間的不對稱讓我們忽略建議，而且在保留虧損股票的同時，賣出賺錢的股票。

2021年一項對德國2001年至2015年近10萬名投資人的研究發現，這些投資人「在景氣不好時獲利了結的可能性，比在景氣好時高出25％以上」。如果投資人只是想要避免過於貪婪，那麼我們預期處分效應會隨著股價上漲而增加。不過，處分效應卻隨著股價下跌而增加，因為觀察到投資組合價值縮水的投資人正在尋找一點好消息，而且做到這件事的唯一方法，就是在賺錢的股票對整體投資組合的健康狀況變得更重要的時候，賣出這些股票。

在處分效應的運作中，還有一些超越單一投資人純粹大腦化學作用的東西：社群互動會增強這個效應。專注於投資和交易的社群網絡用戶所展現的處分效應，與網絡中的其他人有關，也比不屬於相似社群網絡的投資人更大；很可能是因為需要把自己視為成功的交易者，增強自己在其他人之間的聲譽，並鼓勵獲利了結，這樣才能向社群媒體上的熟人和鄰居吹噓。這也阻止我們可能必須向這些人說自己已經認賠殺出。

避開偏誤就有機會改善長期投資報酬

避免處分效應造成績效下滑最好的方法，是意識到這是一種情緒反應，而不是一種邏輯或財務的反應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

你現在已經知道，處分效益是人類傾向藉由持有虧錢的標的，來讓後悔延遲出現，以及藉由銷售賺錢的標的，來激發大腦令人愉悅的化學物質。這似乎是一種避免貪婪的負面影響所產生的有紀律的反應，但這樣做並沒有效果。屈服於處分效應的投資人通常會留下一個充滿虧損標的的投資組合。處分效應會促使你賣掉賺錢的股票，而從眾和過度推斷最近的績效表現，則會促使你使用這些收益去買進過去表現最好的標的，而不考慮它們的未來前景。

但你是否會因為討厭犯錯而屈服於處分效應？這很自然，但是它忽略一項事實：如果你的投資失去基礎，那麼你就已經出錯了，意識到虧損並不會讓你產生更多錯誤。實際上，理解自己的虧損，並轉而投資另一個標的，很有可能會讓你錯得更少。投資最強大的要素是時間，而你正因為堅持無效的投資而浪費時間。如果你選擇不受其他股票或大盤走勢影響的股票，就更有可能出現這種情況。（書摘由先覺出版授權，經中央社節錄） （編輯：李念庭）1110905