新北燈會12米科技靈蛇主題 2/1大都會公園登場

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）2025新北燈會將於2月1日至16日，在新北大都會公園以「靈蛇獻瑞」主題，打造12米巨型科技靈蛇主燈。市府今天公布小提燈「蛇燈精靈」，2月1日開幕現場發3000份。

市府今天在記者會公布新北燈會內容，規劃10大主題燈區、6大特色活動，2月1日開幕當天，邀藝人蕭秉治、閻奕格、葛西瓦演出，南韓啦啦隊員李多慧，也將與民眾一起賞燈，還有120攤市集。

民政局表示，16天的燈期有各式花燈、親子劇團、藝文、雜耍特技表演，也與影劇平台合作，將戲劇場景移師燈會；民眾可體驗天燈祈福、漢服穿越、猜燈謎遊戲。

市府說，主燈「靈蛇獻瑞」由12米巨型靈蛇，結合網紗投影技術，每半小時展演240秒，特效營造蛇頭的動態效果，並搭配光雕讓觀眾感受魅力。

「蛇影迷宮燈區」以貨櫃為蛇身，打造迷宮環境，藉不同貨櫃的鏡牆、光影、立體彩繪，打造另類的遊戲體驗。「日韓迎新燈區」則以鳥居、年畫、韓屋等元素，設計可愛日韓風燈組。

市長侯友宜說，一般版小提燈「蛇燈精靈」結合2025雙北世界壯年運動會主視覺，呈現活力充沛與堅韌強壯城市，且有多種玩法，可提、可拉，提燈滾輪還能當作骰子。

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特別版的「蛇奇寶貝」提燈，則以招財貓為理念，做出擺動式燈組，讓民眾招來好運。提燈有環保電池及LED彩色燈泡，盼讓民眾感受元宵氛圍。

民政局說，一般版提燈將在農曆春節大年初四（2月1日）於新北燈會現場首發3000份，各區公所將於2月7日起陸續發放。特別版「蛇奇寶貝」作為行銷活動贈品。（編輯：林恕暉）1140110