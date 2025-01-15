台電CR1都更案評選出爐 山林匯集團獲最優申請人資格

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（中央社記者曾智怡、何秀玲台北15日電）輝達海外總部落腳處備受關注，外界點名台北市南港區「台電CR1」公辦都更案是熱門候選地點之一。台電今天召開評選審查會議，由宏匯、愛山林組成的「山林匯集團」獲得最優申請人資格，後續將依程序與廠商議價簽約。

宏匯低調表示，將等待評選審查結果；至於輝達是否在此設立亞洲總部，宏匯僅說無所悉。

知情人士透露，該案完工後，台電分回產權獨立的商業大樓樓地板面積達3、4萬坪，且具備最高規格綠建築與智慧建築標章，應符合輝達需求，輝達去年底也曾透過他人表達接觸意願。

「台電公司電力修護處（CR-1）特商業區（十一）土地」都市更新事業實施者案，採公開評選方式辦理。台電今天召開評選審查會議，台電告訴中央社記者，由山林匯集團獲得最優申請人資格，後續將依程序與廠商議價簽約。

台電指出，台電南港修護處位於台北流行音樂中心旁，基地面積3.06公頃，產權單純且地形方整。未來得標實施者須擬定更新計畫送市府核定後，興建完成一棟產權獨立的商業大樓給台電，剩餘就其權益分回部分，可自由規劃商場、辦公或住宅產品。

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台電表示，持續透過多元開發方式活化、提升土地資產價值，期盼與投資人合作開發，共同帶動都市更新發展。

商仲業者則認為，若套用輝達之前選址標準，要的是「大面積、低密度和建蔽率高」的土地，該地結標後未來會如何規劃，後續值得觀察。（編輯：潘羿菁）1140115