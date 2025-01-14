劉鏡清出席矽谷新創基地開幕：輝達亞洲總部設台北

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山13日專電）輝達（Nvidia）台灣總部選址引發外界關注，國發會主委劉鏡清今天在加州矽谷表示，輝達亞洲總部會設在台北。

輝達規劃在台灣設立總部，選址備受關注，各縣市都有意爭取。國發會主委劉鏡清今天出席矽谷新創基地揭幕儀式，談到台灣人才需求時表示，「輝達的亞洲總部會設在台北，那它（輝達）也一樣會有總共預計2500位人員」。

國發會今天在矽谷為海外第二座新創基地揭幕，國發會主委劉鏡清親自出席，他上台以中文致詞，談到新創基地設立目的、及幫助台灣延攬人才需求時做出上述表示。

劉鏡清在揭幕儀式前接受媒體訪問指出，輝達要設亞洲研發中心，設在台灣高雄，超微（AMD）也選定了台南沙崙設立研發中心，輝達最近在設立北部的總部。

透過 Google News 追蹤中央社

美國消費性電子展（CES）剛落幕，輝達執行長黃仁勳在CES國際記者會上回應選址考量時表示，現有辦公室空間過小，正在尋找合適用地，也許會在台北國際電腦展（COMPUTEX）上宣布一些事。

經濟部長郭智輝之後透露，輝達提出選址條件包含須為至少3公頃土地、低密度建築，且建蔽率大一點，經濟部的工作則是確保水電無虞。（編輯：唐佩君）1140114