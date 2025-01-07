黃仁勳CES演講預告AI產業趨勢 4大亮點一次看

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（中央社記者吳家豪台北7日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）進行開幕主題演講，推出眾所矚目的RTX 50系列顯示卡、為推動實體人工智慧（AI）的Cosmos生成世界基礎模型平台，並公布自駕車平台新進展，以及與聯發科合作設計的GB10超級晶片。

黃仁勳今天以一襲亮面格紋黑色皮衣登上CES講台，開場就向觀眾打趣詢問，「你們喜歡我的皮衣嗎」，為這場科技界年度盛會揭開序幕。

在將近100分鐘的演講中，黃仁勳金句連發，提到AI將從根本上改變運算如何運作，並表示「機器人未來所需要的科技已經近在咫尺」，且「通用機器人的ChatGPT時刻即將到來」，點出今年AI產業重要趨勢。

輝達RTX 50系列顯示卡 開啟AI電腦繪圖創新

黃仁勳宣布推出消費級繪圖處理器（GPU）GeForce RTX 50系列顯示卡，採用 NVIDIA Blackwell架構、第5代Tensor核心和第4代RT核心，在AI驅動的渲染領域，包括神經網路著色器、數位人技術、幾何圖形和光照等方面取得突破。

黃仁勳說，Blackwell是輝達自25年前推出可編程著色技術以來，最重要的電腦繪圖創新。

GeForce RTX 5090 GPU擁有920億個晶體， 提供超過3352 TOPS（1 TOPS代表處理器每秒鐘可進行1兆次操作）的運算能力。Blackwell架構的創新和DLSS 4技術，讓RTX 5090 GPU的效能超越GeForce RTX 4090 GPU高達2倍。

輝達CES發表RTX 50系列顯卡，採Blackwell架構。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月6日

輝達Cosmos生成世界基礎模型 加速實體AI發展

黃仁勳宣布推出NVIDIA Cosmos平台，包含最先進的生成世界基礎模型、先進的標記器、防護機制與加速視訊處理管道。

他說，機器人的ChatGPT時刻即將到來，就像大型語言模型一樣，世界基礎模型是推動機器人和自駕車發展的基礎，但並非所有開發人員都擁有專業知識和資源來訓練自己的模型。

專為實體AI研發工作設計的Cosmos模型可從文字、影像、視訊等輸入資料，結合機器人感測器或動作資料，產生符合物理原則的影片，例如模擬倉庫或工廠等工業環境、各種路況的駕駛環境。

黃仁勳於美國消費性電子展（CES）表示實體AI（Physical AI）是AI下階段發展重點。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月7日

輝達自駕車平台 獲車輛安全與網路安全認證

黃仁勳今天也宣布，旗下的自駕車平台NVIDIA DRIVE AGX Hyperion已通過業界兩個最重要的汽車級安全和網路安全權威機構TÜV SÜD及TÜV Rheinland的產業安全評估。此外，豐田汽車、Aurora汽車與大陸集團（Continental）也已經使用輝達加速運算和AI技術，開發及構建各自的消費性和商用車隊。

DRIVE Hyperion是業界第一個也是唯一的端對端自動駕駛平台，包括DRIVE AGX系統單晶片（SoC）和參考板設計、NVIDIA DriveOS車輛作業系統、感測器套件，以及主動安全設計。

輝達將於今年上半年推出專為乘用車及商用車設計的新版本DRIVE Hyperion，採用以Blackwell架構打造的高效能DRIVE AGX Thor SoC。

輝達在美國消費性電子展（CES）發表NVIDIA DRIVE Hyperion平台，在自動駕駛開發中達成汽車安全。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月6日

輝達個人AI超級電腦 與聯發科合作設計GB10超級晶片

在演講尾聲，黃仁勳公布個人AI超級電腦NVIDIA Project DIGITS，與聯發科合作設計NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片。

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GB10晶片包含Blackwell繪圖處理器、20核心的Grace中央處理器、128GB的HBM高頻寬記憶體，以及4TB的SSD固態硬碟。

黃仁勳表示，AI時代已經來臨，輝達與聯發科共同設計的新GB10超級晶片及Project DIGITS，讓輝達Grace Blackwell平台更容易取得，讓開發者、研究者及學生都能利用它來解決最迫切的問題。（編輯：林淑媛）1140107