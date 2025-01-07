輝達推Cosmos平台 黃仁勳：機器人所需科技近在咫尺

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（中央社記者吳家豪台北7日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）發表開幕主題演講，宣布推出NVIDIA Cosmos平台，包含最先進的生成世界基礎模型，用於推動自駕車和機器人等實體人工智慧（AI）系統發展。

黃仁勳說，機器人未來所需要的科技已經近在咫尺，未來每座工廠都會有數位孿生技術，AI將部署在實體世界中；就像大型語言模型一樣，世界基礎模型是推動機器人和自駕車發展的基礎，輝達創造Cosmos是為了普及實體AI。

「通用機器人的ChatGPT時刻即將到來。」黃仁勳指出，機器人將朝3大方向發展，包括代理AI、自駕車和人形機器人，關鍵在於如何訓練這些機器人，輝達將推出專為機器人設計的迷你電腦Jetson Thor。

在輝達播放的展示影片中，開發人員戴上蘋果空間運算設備Apple Vision Pro，可以在無風險環境中遠端操作機器人。

實體AI模型需要大量的真實世界資料和測試，Cosmos世界基礎模型能讓開發人員產生大量逼真且符合物理原則的合成資料，以訓練和評估現有模型。開發人員也可以微調Cosmos來自訂模型，例如模擬倉庫或工廠等工業環境、各種路況的駕駛環境等。

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輝達將以開放模型授權方式提供Cosmos模型，加速推動機器人及自駕車社群發展。各大機器人與汽車公司包括1X、思靈機器人（Agile Robots）、Figure AI、Waabi、小鵬汽車（XPENG）及叫車服務Uber，都是首批採用Cosmos模型的業者。

黃仁勳今天也宣布，豐田汽車、Aurora汽車與大陸集團（Continental）已使用輝達加速運算和AI技術，開發及構建各自的消費性和商用車隊。（編輯：張良知）1140107