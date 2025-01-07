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輝達CES發表RTX 50系列顯卡 採Blackwell架構

2025/1/7 11:26（1/7 11:44 更新）
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輝達執行長黃仁勳7日在美國消費性電子展發表RTX 50系列顯示卡。（圖取自x.com/NVIDIAGeForce）
輝達執行長黃仁勳7日在美國消費性電子展發表RTX 50系列顯示卡。（圖取自x.com/NVIDIAGeForce）
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（中央社記者吳家豪台北7日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）發表RTX 50系列顯示卡，採用Blackwell架構，提供更高算力，售價549美元（約新台幣1.79萬元）起，是前一代RTX 4090頂級顯示卡價格約1/3。

輝達CES開場影片展示自駕車避免車禍、機器手臂炒菜、人形機器人用於孩童醫療照顧、人工智慧（AI）用於天氣預測及醫學研究。隨後黃仁勳在全場爆滿觀眾掌聲中，穿著亮面黑色皮外套登上CES開幕主題演講舞台。

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黃仁勳說，從感知AI、生成AI、代理AI發展到實體AI，「AI不只代表新應用或新商業模式，而是將從根本上改變運算如何運作。」

輝達新款RTX 50系列顯示卡將從今年1月開始供貨，入門級的RTX 5070提供1000 TOPS（1 TOPS代表處理器每秒鐘可進行1兆次操作）的AI算力，售價549美元；最高階的RTX 5090提供3400 TOPS的AI算力，售價1999美元。（編輯：張良知）1140107

輝達
影片來源：NVIDIA
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