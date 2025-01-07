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聯發科宣布與輝達合作 共同設計GB10超級晶片

2025/1/7 13:03
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（中央社記者張建中新竹7日電）聯發科今天宣布，與輝達（NVIDIA）合作設計GB10 Grace Blackwell超級晶片，將應用於NVIDIA的個人AI超級電腦NVIDIA Project DIGITS。

聯發科今天發布新聞稿，副董事長暨執行長蔡力行表示，聯發科與NVIDIA在GB10超級晶片合作，期待與NVIDIA一起開啟超級運算的創新時代，讓人工智慧（AI）無所不在。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳說，與聯發科共同設計的新GB10超級晶片應用於Project DIGITS，讓輝達的Grace Blackwell平台更容易取得，讓開發者、研究者、學生都能利用它來解決時下最迫切的問題。

聯發科表示，之前已與NVIDIA聯手，以Dimensity Auto智慧座艙平台整合NVIDIA次世代繪圖處理器（GPU）加速AI運算以及NVIDIA RTX繪圖技術，創新駕乘體驗。

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此外，聯發科亦整合用於AI模型訓練及優化的NVIDIA TAO工具套件與聯發科NeuroPilot SDK軟體開發套件，以先進邊緣AI效能加速物聯網領域的應用發展。

聯發科在與輝達擴大合作的消息激勵下，股價急拉走高，盤中達1490元，上漲65元，漲幅達4.56%，逼近史上最高價1500元。（編輯：楊凱翔）1130107

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