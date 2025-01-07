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分析師：輝達GB10超級晶片補足開發者需求 讓AI真正深入生活

2025/1/7 20:07（1/7 20:21 更新）
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輝達CES宣布可視為迷你DGX系統的Project DIGITS，搭載與聯發科共同開發的GB10超級晶片。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月6日
輝達CES宣布可視為迷你DGX系統的Project DIGITS，搭載與聯發科共同開發的GB10超級晶片。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月6日
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（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯6日專電）輝達在美國消費性電子展（CES）推出多款產品，當中的AI超級電腦Project DIGITS，搭載與聯發科合作設計的GB10超級晶片。工研院產科國際所分析師王宣智說，這款產品彌補資料中心外，企業內部或開發者在AI算力需求缺口。

輝達（Nvidia）6日於CES發表Project DIGITS，並指出這是一款個人AI超級電腦，讓全球AI研究人員、數據科學家、學生能夠使用Grace Blackwell平台的強大運算能力。

輝達指出，Project DIGITS搭載與聯發科共同設計的GB10超級晶片，適用於大型AI模型的原型設計、微調及運行。

透過Project DIGITS，用戶可以在自己的桌面電腦系統上開發並執行模型推理，並將模型搬到雲端伺服器或資料中心。輝達執行長黃仁勳表示，Project DIGITS將賦予開發者參與並形塑AI時代的能力，讓超級運算觸手可及。

專攻AI晶片研究的工研院產科國際所分析師王宣智認為，GB10超級晶片是黃仁勳主題演說的一大亮點，因為當前多數AI解決方案，都還是必須透過雲端服務，GB10則可透過組裝成迷你電腦的方式，為企業或開發者提供AI模型訓練、及AI解決方案的開發。

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王宣智指出，GB10解決了目前在資料中心外，企業內部所缺乏的有效AI運算支援問題。這樣的解決方案與2025年CES的主題Dive In相呼應，讓AI更加深入日常生活。

輝達宣布，Project DIGITS預計將於5月透過合作夥伴推出，建議售價為3000美元（約新台幣9萬8000元）。（編輯：張芷瑄）1140107

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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輝達推出Project DIGITS，採用GB10 Grace Blackwell超級晶片。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月7日
輝達推出Project DIGITS，採用GB10 Grace Blackwell超級晶片。中央社記者張欣瑜拉斯維加斯攝 114年1月7日
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