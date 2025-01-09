輝達進軍桌機CPU 黃仁勳賣關子：有多項計畫

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（中央社記者吳家豪台北9日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）發表與聯發科共同設計的GB10超級晶片，進軍桌機中央處理器（CPU）市場。黃仁勳受訪透露，「顯然我們有多項計畫（obviously we have plans）」，但也賣關子表示，要等到之後才會公布。

黃仁勳7日在CES一個半小時的主題演講，發表RTX 50系列顯示卡、自駕車和機器人新技術，在最後10分鐘壓軸端出驚喜，公布名為Project DIGITS的個人人工智慧（AI）超級電腦，售價3000美元（約新台幣9.8萬元）起，搭載與聯發科合作的NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片。

GB10晶片包含Blackwell繪圖處理器（GPU）、20核心Arm架構的Grace CPU、128GB的HBM高頻寬記憶體，以及4TB的SSD固態硬碟。

路透社報導，黃仁勳在回答投資人與分析師問題時表示，輝達找上聯發科，想合作設計出一款節能CPU，可以更廣泛銷售。現在聯發科已經可以提供這樣的CPU給輝達，也能自行提供給市場，這是很棒的雙贏局面。

目前消費者和商用電腦市場主導權握在英特爾（Intel）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等大廠手上。輝達Project DIGITS電腦採用大多數AI開發者愛用的Linux作業系統，還不算是大眾市場裝置。

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然而輝達對桌機CPU的野心不僅止於此。黃仁勳說，「你們知道的，顯然我們有多項計畫」，但也語帶保留表示，要等到之後才公布。

在Windows系統電腦的Arm架構CPU方面，高通是目前最積極的業者，去年發表Snapdragon X Elite處理器。Arm架構晶片可提供以往只在蘋果MacBook才具備的效能和節能表現，對傳統x86架構陣營的英特爾和超微帶來實質壓力。（編輯：楊蘭軒）1140109