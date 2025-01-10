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聯發科搭上輝達開展AI PC晶片業務 股價看好創新高

2025/1/10 17:20
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（中央社台北10日綜合外電報導）聯發科宣布與美商輝達（Nvidia）加強合作後，激起投資人對人工智慧（AI）成長潛力的樂觀看法，使得聯發科股價有望7個月來首次創新高。

彭博（Bloomberg News）報導，晶片設計業巨擘聯發科7日宣布與輝達合作開發AI個人電腦（PC）晶片後，股價攀上逼近2024年6月所創高點的水準。

聯發科與輝達原已在汽車技術上合作，最新消息使得外界更看好過去2年已翻倍的聯發科股價進一步上攻。

GAM投資管理公司駐香港經理人孟福德（Robert Mumford）指出，聯發科過去以擔任手機供應鏈關鍵角色較為人所知，如今也在「AI科技演進中占據非常有利位置」。

他表示，聯發科與輝達的共同計畫，以及預期還有其他的合作案，顯示其「在一組多元化業務中握有絕佳機會」。

除此之外，聯發科還受惠於智慧手機晶片市場的展望改善，相關銷售額仍占公司總營收的一半以上。

彭博匯編的資料顯示，分析師對聯發科2024年第4季營收的預估值在過去幾個月升高了約5%，正是拜這項因素所賜。

儘管聯發科與輝達合作的新PC晶片仍屬小眾客群，預估對其短期營收影響不大；但外界對聯發科的AI相關業務總體而言抱有高度期待。孟福德認為，這大多來自看好資料中心所需的ASIC（特定應用積體電路）潛力。

晨星（Morningstar）駐香港分析師李旭暘則說，聯發科的高階手機晶片天璣8400及未來幾個月內將推出的其他晶片產品，將是可關注的股價漲勢主要催化劑；而與輝達進一步合作AI的消息也可能拉高股價。

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摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師詹家鴻等人預測，聯發科下個合作消息，可能是5月在台北國際電腦展覽會上出現搭載安謀（Arm）架構AI晶片的微軟（Microsoft）Windows作業系統PC。

他們在報告中寫道：「鑑於AI PC的潛在銷量較大，我們認為這可能會是另個（聯發科）股價上漲催化劑。」（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1140110

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