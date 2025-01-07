黃仁勳CES化身美國隊長 AI配音展現個人與科技魅力

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（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯6日專電）今年CES以黃仁勳的主題演說揭開序幕，在虛擬與真實結合的舞台設計中，黃仁勳將個人魅力與品牌、科技相結合，不僅用AI技術為影片配音，還拿起晶圓盾牌扮演美國隊長，並與觀眾分享台灣日的開球處女秀。

美國消費性電子展（CES）7日起一連4天在拉斯維加斯舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提前一天發表主題演說，成為今年CES重頭戲。產業分析師、參展商、媒體、大眾為一睹風采，於開場前2個多小時便開始等候入場，盛況堪稱50多年來之最。

正式開場前，主辦方美國消費者技術協會（CTA）執行長夏皮洛（Gary Shapiro）罕見於主題演說登台，親自介紹黃仁勳出場，夏皮洛盛讚黃仁勳「推動創新，重塑我們的產業和社會」，在他領導之下，輝達推動機器人、軟體定義車、虛擬世界等技術。

主題演說現場充滿輝達元素，除螢幕的Logo外，派對氛圍中，綠色、白色燈光閃爍，全場期待下，黃仁勳晚間6時40分以一身閃亮黑皮衣亮相，大聲詢問觀眾喜不喜歡他的皮衣。儘管黃仁勳之前在CES曾多次發表過演說，今年關注度飆升至全新高度。

演說開場，輝達位於聖克拉拉（Santa Clara）總部的「數位雙胞胎」亮相驚豔全場。

黃仁勳表示，輝達從1993年走到今天是一段非凡的旅程，他細數過往歷史，並點出直到今日，許多事情必須靠AI才能完成。接著，他一一展示輝達在CES推出的新技術。

由於CES以消費性產品為主軸，現場許多觀眾是輝達顯示卡的忠實鐵粉。當黃仁勳宣布RTX 50系列顯示卡，並公布RTX 5070價格為549美金（約新台幣1萬7950元），較上一代RTX 4090的1599美金更加划算時，現場響起驚呼聲。一名遊戲迷甚至大聲高喊，「太扯了」。

整場演說，黃仁勳除一口氣宣布推出加速實體AI發展的Cosmos生成世界基礎模型、自駕車平台、AI超級電腦NVIDIA Project DIGITS等新產品，他的個人魅力嶄露無遺。

身為漫畫迷的黃仁勳在過程中化身「美國隊長」，拿出晶圓當盾牌，並伸手作勢召喚雷神之鎚，再度展現幽默感，引發全場哄堂大笑。

值得一提的是，這場主題演講中的影片，大部分可以聽見黃仁勳以個人聲音製作的AI配音為產品影片加持，虛擬化身也是基於黃仁勳設計，同時展現科技感和品牌魅力。

今天現場充滿虛擬場景，但黃仁勳刻意安排一小段「真實影片」，是他去年為美國職棒運動家隊「舊金山台灣日」獻上人生開球處女秀的畫面。畫面中他穿上印有NVIDIA、及象徵輝達創辦年份的93號球衣站上投手丘，投出一記好球。

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他特別向觀眾表示，「這段影片不是生成的」，是他第一次為球賽開球。

這場主題演說，黃仁勳獨撐大局約1個半小時，為今年CES隆重揭開序幕。（編輯：田瑞華）1140107