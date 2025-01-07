台股漲103點收最低 台積電收盤價1130元創新高

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國科技股飆升激勵，台股繼6日大漲639點，今天開高走低，早盤最高又漲升396點，直逼24000點大關，不過尾盤漲勢收斂，終場上漲103.56點，以23651.27點、最低點作收。

3大權值股，台積電下週即將召開法說會，法人預期台積電2024年第4季每股獲利可望創下歷史新高，2025年首季營收更有機會挑戰雙位數成長，今年營運動能持續強勁，法說行情提前暖身。台積電今天盤中股價最高衝上1160元，但尾盤漲幅收斂，終場上漲5元或0.44%，收在1130元，盤中股價和收盤股價雙雙創下歷史新高。

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鴻海今天也大漲5.5元或2.98%，收在190元。

聯發科盤中股價一度翻黑，但聯發科宣布，將與輝達（NVIDIA）合作設計GB10超級晶片，應用在輝達的個人AI超級電腦，帶動聯發科股價急升，終場大漲65元或4.56%，收1490元，直逼歷史高點1500元。（編輯：楊凱翔）1140107