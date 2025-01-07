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熱錢湧入股匯雙漲 新台幣勁揚1.38角重返32.7元

2025/1/7 10:54
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）CES消費性電子展登場，熱錢大舉湧入，激勵台灣上演股匯雙漲的戲碼，台股早盤大漲近400點，新台幣兌美元也啟動升勢，最高升抵32.724元，勁揚1.38角，重返32.7元價位。

美國消費性電子展（CES）開幕，再度炒熱科技題材，週一美國科技股續揚，尤其台積電ADR飆漲5.46%，創歷史新高，推升今天台股開高，台股加權指數9時1分上漲396.24點，至23943.95點，重新挑戰24000點大關。

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在台股強勢攻高、熱錢湧入等因素助攻下，新台幣匯率展開升勢，今天以32.81元開盤後，匯價仍穩步走高，挺進32.7元價位，最高升抵32.724元，一度強漲1.38角。

匯銀人士分析，美元指數先前漲至109的波段高點後，近日小幅修正，給予亞幣喘息空間，正好台股獲得新的動能，吸引外資匯入，新台幣匯率得以同步走升，甩開之前的低迷態勢。（編輯：楊蘭軒）1140107

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