黃仁勳：輝達AI晶片效能演進速度已超過摩爾定律

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（中央社拉斯維加斯8日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日表示，輝達AI晶片效能演進速度已超過「摩爾定律」（Moore's law）。

「摩爾定律」由英特爾公司（Intel Corp.）共同創辦人摩爾（Gordon Moore）提出，是指積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔18個月便會增加一倍，性能也提升一倍。

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黃仁勳在美國拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）對1萬名觀眾發表主題演說後，於昨天接受科技新聞網站TechCrunch訪問。他指出：「我們的系統進步速度比摩爾定律快得多。」

他還說：「我們可以同時建立架構、晶片、系統、函式庫和演算法。如果你這樣做，那麼你就能比摩爾定律更快推進，因為你可以在整個堆疊上進行創新。」（譯者：陳正健）1140109