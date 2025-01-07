輝達NVIDIA DRIVE AGX車載電腦助攻 黃仁勳：自駕車革命終於到來

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（中央社記者吳家豪台北7日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）發表新一代自駕車核心電腦DRIVE Thor，採用NVIDIA Blackwell架構，可處理涉及生成式人工智慧（AI）、視覺語言模型及大型語言模型等工作負載。

「經過這麼多年後，自駕車革命終於到來。」黃仁勳在CES開幕主題演講說，輝達提供3款開發自駕車的電腦，包括NVIDIA DRIVE AGX車載電腦、用於訓練AI模型的NVIDIA DGX系統、用於模擬與驗證的NVIDIA Omniverse平台。

黃仁勳表示，輝達正與全球主要汽車公司合作，包括Waymo、Zoox、特斯拉（Tesla）和比亞迪等。賓士也將推出一系列搭載輝達技術的車款，從今年開始進入生產。

他也提到，全球最大的汽車製造商豐田汽車將採用高效能、汽車級的NVIDIA DRIVE AGX Orin系統單晶片（SoC），打造下一代車輛，並運行經過安全認證的NVIDIA DriveOS作業系統，提供先進駕駛輔助功能。

黃仁勳指出，每年有10億輛汽車穿梭於世界各地，自駕車是最大的機器人市場之一，由NVIDIA Blackwell架構驅動的平台，將讓這場革命進入高速發展階段；下一波自主機器將依賴實體AI世界基礎模型，來理解現實世界並進行互動。

輝達旗下自駕車平台NVIDIA DRIVE AGX Hyperion，已經通過業界兩個最重要的汽車級安全和網路安全權威機構的產業安全評估。

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NVIDIA DRIVE Thor是DRIVE Hyperion的核心電腦，是經過生產驗證的DRIVE Orin後續產品，具備架構相容性與可擴充性，開發人員可使用早期DRIVE產品世代的現有軟體，以及整合日後的更新項目。

建立在NVIDIA Blackwell架構上的DRIVE Thor，在經過調整後能處理涉及生成式AI、視覺語言模型和大型語言模型的工作負載，將為自駕車技術的下一個世代AV 2.0奠定基礎，提供類似人類的自動駕駛能力，可行駛在複雜的道路場景。（編輯：張良知）1140107